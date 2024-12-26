Возродить спортивную славу "Медеу" предложила депутат

Депутат Сената Нурия Ниязова 26 декабря 2024 года в своем депутатском запросе озвучила предложение инициировать получение "Медеу" особого статуса Международного союза конькобежцев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Сенатор считает, что каток "Медеу" по-прежнему сохраняет огромный потенциал и может вернуться на мировую спортивную карту, что укрепит позиции Казахстана в зимних видах спорта. Создание новых возможностей для этого высокогорного катка в Алматы является важным шагом для восстановления его исторической роли.

Она подчеркнула, что, несмотря на изменения в международных правилах, которые снизили роль открытых катков, "Медеу" все еще способен стать центром зимних достижений.

В частности, сенатор предложила инициировать получение "Медеу" особого статуса Международного союза конькобежцев, что позволит вновь проводить международные соревнования на катке.

"Создание Центра высокогорной подготовки для конькобежцев и других спортсменов станет важным шагом, который позволит спортсменам тренироваться в условиях разряженного воздуха, улучшая свою выносливость и результаты. "Медеу" может стать не только ареной для рекордов, но и важным центром для развития хоккея с мячом, что укрепит позиции Казахстана в этом виде спорта. Организация ледовых шоу и этапов чемпионатов мира по ледовому спидвею привлечет внимание международной общественности и повысит туристическую привлекательность страны. Возвращение "Медеу" на мировую спортивную арену откроет новые горизонты для рекордов и укрепит имидж Казахстана на мировой спортивной карте", – заключила депутат.

Ранее сообщалось, что 2 ноября на катке "Медеу" в Алматы состоялось торжественное открытие сезона.

