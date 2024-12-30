Рукодельница из Астаны делает новогодние игрушки в этностиле
Фото: Zakon.kz
Камиля Сулейменова стала известна созданием декора из войлока, сообщает Zakon.kz.
Об увлечении казахстанки рассказал телеканал "МИР 24". В своих изделиях Камиля использует шерсть казахстанского производства, а также дополнительные ткани, такие как парча. Это сочетание материалов применяется ею для создания юрты.
"Для получения такого эффекта, мы берем золотую ткань, в данном случае это парча, и выкладываем ее на войлок, формируя узор. Она припорашивается шерстью, чтобы ткань сцепилась с готовой формой. Потом сверху кладем сетку и притираем, для того чтобы войлок мог прихватить ткань, чтобы получилось цельное полотно с орнаментом", – описывает технологический процесс дизайнер.
На валяние одной такой дизайнерской юрты уходит два-три часа. Со слов самой мастерицы, валяние является самым сложным процессом при изготовлении игрушек.
Дизайнер подчеркивает, что войлочные игрушки и изделия декора гораздо экологичнее, нежели предметы из стекла и пластика.
Недавно казахстанская мульти-инструменталист Дана Зулпыхарова приняла участие в записи саундтрека к вселенной "Звездных войн".
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