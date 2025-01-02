Ранее закрытые трассы открыли в нескольких областях Казахстана
Так, в Улытауской области с 06:00 открыто движение на следующей автодороге:
- "Жезказган – Петропавловск" км 25-136 (город Сатпаев – село Улытау).
В Акмолинской области с 07:00 открыто движение на следующих автодорогах:
- "Астана – Ерейментау – Шидерты" км 16-200 (город Астаны – гр. Павлодарской области);
- "Астана – Коргалжын" км 19-124 (город Астаны – поселок Коргалжын ).
В Павлодарской области с 07:00 открыто движение в следующей автодороге:
- "Астана – Ерейментау-Шидерты" км 200-254 (от границы Акмолинской области до поселка Шидерты).
В Акмолинской области с 07:30 открыто движение на следующей автодороге:
"Жезказган – Петропавловск" км 377-536, уч. (от границы Костанайской области до поселка Бузулук).
В Костанайской области с 07:30 открыто движение на следующей автодороге:
"Жезказган – Петропавловск" км 252-377 (от границы Улытауской области до границы Акмолинской области).
В Улытауской области с 07:30 открыто движение на следующей автодороге:
- "Жезказган – Петропавловск" км 136-252 (от села Улытау до границы Костанайской области).
В Карагандинской области с 08:30 открыто движение на следующей автодороге:
- "Екатеринбург – Алматы" км 1353-1426 (гр. Акмолинской области – ПВП Темиртау).
В Акмолинской области с 09:00 открыто движение на следующей автодороге:
- "Екатеринбург – Алматы" км 1291-1353 (ПВП Жибек Жолы – гр.Карагандинской обл.).
Позвонив в колл-центр 1403, можно получить дополнительную информацию в любое время суток.
Вместе с тем в связи с ухудшением погодных условий с 7:30 введено ограничение движения на участке автодороги:
"Астана-Караганда-Алматы" км 1505-1610 (село Сарыарка – село Аксу-Аюлы).
Ориентировочное время открытия дороги – 2 января 2025 года в 13:00.
Ранее представители "КазАвтоЖола" предупредили о том, что 2 января 2025 года в связи с ухудшением погодных условий планируется введение ограничения движения для всех видов автотранспорта в трех областях Казахстана.