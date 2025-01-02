Ранее закрытые трассы открыли в нескольких областях Казахстана

2 января 2025 года в Казахстане открыли движение на трассах в восьми областях, которые ранее были закрыты для автомобилей в связи с плохими погодными условиями, сообщает Zakon.kz.

Так, в Улытауской области с 06:00 открыто движение на следующей автодороге:

"Жезказган – Петропавловск" км 25-136 (город Сатпаев – село Улытау).

В Акмолинской области с 07:00 открыто движение на следующих автодорогах:

"Астана – Ерейментау – Шидерты" км 16-200 (город Астаны – гр. Павлодарской области);

"Астана – Коргалжын" км 19-124 (город Астаны – поселок Коргалжын ).

В Павлодарской области с 07:00 открыто движение в следующей автодороге:

"Астана – Ерейментау-Шидерты" км 200-254 (от границы Акмолинской области до поселка Шидерты).

В Акмолинской области с 07:30 открыто движение на следующей автодороге:

"Жезказган – Петропавловск" км 377-536, уч. (от границы Костанайской области до поселка Бузулук).

В Костанайской области с 07:30 открыто движение на следующей автодороге:

"Жезказган – Петропавловск" км 252-377 (от границы Улытауской области до границы Акмолинской области).

В Улытауской области с 07:30 открыто движение на следующей автодороге:

"Жезказган – Петропавловск" км 136-252 (от села Улытау до границы Костанайской области).

В Карагандинской области с 08:30 открыто движение на следующей автодороге:

"Екатеринбург – Алматы" км 1353-1426 (гр. Акмолинской области – ПВП Темиртау).

В Акмолинской области с 09:00 открыто движение на следующей автодороге:

"Екатеринбург – Алматы" км 1291-1353 (ПВП Жибек Жолы – гр.Карагандинской обл.).

Позвонив в колл-центр 1403, можно получить дополнительную информацию в любое время суток.

Вместе с тем в связи с ухудшением погодных условий с 7:30 введено ограничение движения на участке автодороги:

"Астана-Караганда-Алматы" км 1505-1610 (село Сарыарка – село Аксу-Аюлы).

Ориентировочное время открытия дороги – 2 января 2025 года в 13:00.

Ранее представители "КазАвтоЖола" предупредили о том, что 2 января 2025 года в связи с ухудшением погодных условий планируется введение ограничения движения для всех видов автотранспорта в трех областях Казахстана.