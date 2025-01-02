#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
525.11
546.74
4.88
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
525.11
546.74
4.88
Общество

Ранее закрытые трассы открыли в нескольких областях Казахстана

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога , фото - Новости Zakon.kz от 02.01.2025 10:13 Фото: Zakon.kz
2 января 2025 года в Казахстане открыли движение на трассах в восьми областях, которые ранее были закрыты для автомобилей в связи с плохими погодными условиями, сообщает Zakon.kz.

Так, в Улытауской области с 06:00 открыто движение на следующей автодороге:

  • "Жезказган – Петропавловск" км 25-136 (город Сатпаев – село Улытау).

В Акмолинской области с 07:00 открыто движение на следующих автодорогах:

  • "Астана – Ерейментау – Шидерты" км 16-200 (город Астаны – гр. Павлодарской области);
  • "Астана – Коргалжын" км 19-124 (город Астаны – поселок Коргалжын ).

В Павлодарской области с 07:00 открыто движение в следующей автодороге:

  • "Астана – Ерейментау-Шидерты" км 200-254 (от границы Акмолинской области до поселка Шидерты).

В Акмолинской области с 07:30 открыто движение на следующей автодороге:

"Жезказган – Петропавловск" км 377-536, уч. (от границы Костанайской области до поселка Бузулук).

В Костанайской области с 07:30 открыто движение на следующей автодороге:

"Жезказган – Петропавловск" км 252-377 (от границы Улытауской области до границы Акмолинской области).

В Улытауской области с 07:30 открыто движение на следующей автодороге:

  • "Жезказган – Петропавловск" км 136-252 (от села Улытау до границы Костанайской области).

В Карагандинской области с 08:30 открыто движение на следующей автодороге:

  • "Екатеринбург – Алматы" км 1353-1426 (гр. Акмолинской области – ПВП Темиртау).

В Акмолинской области с 09:00 открыто движение на следующей автодороге:

  • "Екатеринбург – Алматы" км 1291-1353 (ПВП Жибек Жолы – гр.Карагандинской обл.).

Позвонив в колл-центр 1403, можно получить дополнительную информацию в любое время суток.

Вместе с тем в связи с ухудшением погодных условий с 7:30 введено ограничение движения на участке автодороги:

"Астана-Караганда-Алматы" км 1505-1610 (село Сарыарка – село Аксу-Аюлы).

Ориентировочное время открытия дороги – 2 января 2025 года в 13:00.

Ранее представители "КазАвтоЖола" предупредили о том, что 2 января 2025 года в связи с ухудшением погодных условий планируется введение ограничения движения для всех видов автотранспорта в трех областях Казахстана.

Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
Поделиться новостью
Читайте также
Новогодняя ночь: иностранные студенты устроили массовую драку в кафе Алматы
Общество
08:56, Сегодня
Новогодняя ночь: иностранные студенты устроили массовую драку в кафе Алматы
В Астане продлили сроки перекрытия полосы на проспекте Кабанбай батыра
Общество
17:42, 01 января 2025
В Астане продлили сроки перекрытия полосы на проспекте Кабанбай батыра
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: