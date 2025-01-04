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Общество

Наглый водитель чуть не спровоцировал новое массовое ДТП на трассе Щучинск – Астана

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снег, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога, дорога закрыта, заносы, занос , фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2025 22:27 Фото: pixabay
4 января 2025 года в ходе сопровождения колонны транспортных средств на автодороге Щучинск – Астана был зафиксирован случай нарушения правил дорожного движения, сообщает Zakon.kz.

Водитель автомобиля BMW, двигаясь в колонне, без использования поворотников и с увеличением скорости обгонял другие автомобили, создавая опасность для участников движения.

Позже сотрудники полиции установили личность водителя. Им оказался 19-летний житель города Астана. В отношении молодого человека было составлено два административных протокола: за нарушение правил маневрирования (ч. 1 ст. 595 КоАП РК) и за создание аварийной обстановки (ч. 1 ст. 606 КоАП РК).

Кроме того, с нарушителем была проведена профилактическая беседа. 

3 января 2025 года на участке республиканской трассы Астана – Петропавловск произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием 95 автомобилей. Пострадали 20 человек.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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