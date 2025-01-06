Как мошенники используют забытые чеки: важные предостережения для казахстанцев

Некоторые казахстанцы слишком легкомысленно относятся к чекам, которые выдают после оплаты в магазине. Между тем это полноценный документ, который могут использовать мошенники, сообщает Zakon.kz.

Специалисты Департамента государственных доходов по Мангистауской области с сожалением отмечают, что многие не придают кассовому чеку какого-то особого значения.

Что будет, если оставить чек на кассе

В первую очередь, оставление чека на кассе может привлечь мошенников, что потенциально опасно и для покупателя, и для торговой точки. Например, если покупатель оплатил покупку наличными, злоумышленник может использовать его чек для похищения аналогичного товара: сняв средства защиты с упаковки, мошенник выносит товар из магазина. А если на выходе его остановит охранник, преступник просто покажет ему найденный чек.

Для оставившего чек покупателя риск может заключаться в том, что его могут проверить на предмет соучастия. А это очень неприятная процедура.

Также мошенником может оказаться и сотрудник магазина. Взяв оставленный чек, кассир может оформить возврат средств на паспортные данные сообщников.

К тому же, продавцы могут использовать чеки в своих целях, например, вписывать дополнительные позиции, за которые платит невнимательный покупатель, и забирать их себе.

Кроме того, кассир при оплате наличными может не выдать чек, не закрыть кассу по итогу и отменить заказ. Деньги за товар в результате получит не магазин, а кассир.

Есть и другие варианты мошенничества продавцов – списание продуктов или манипуляция с дисконтной картой, когда товар оформляется без скидки, а затем продавец закрывает оплату со скидкой по своей карте и получает разницу.

Если же покупатель расплатился безналичным способом, то по имени и фамилии в чеке мошенники могут найти его номер телефона и связаться от имени банка, чтобы заставить жертву выполнить определенные действия и украсть ее деньги. А убедить ее помогут еще и последние четыре цифры номера банковской карты, отображенные в чеке.

Менее опасные причины не оставлять чек в магазине

Если не брать в расчет подобные уголовные правонарушения, то чек нужно сохранить на тот случай, если вещь не устроит покупателя и он решит вернуть деньги.

"Согласно закону о защите прав потребителей, покупатель может вернуть товар в магазин и без наличия чека, но в этом случае процесс будет длительным, так как будет необходимо предъявить доказательства, что покупка была совершена именно в этом магазине", – напомнили в департаменте.

Благодаря сохраненным чекам также можно получить кэшбек за покупки. А если оставить их на кассе или выкинуть в урну, то присвоившие чеки граждане могут получать бонусы на собственные карты, а также пользоваться скидками и акциями ретейлера вместо реального покупателя.

Отмечаем, что чеки нужно не просто требовать и забирать, но и проверять.

Например, часто возникают путаницы с ценниками. В результате на товарной полке отмечена одна стоимость, в то время как на кассе товар пробивается уже по новой.

Также нередко происходят ситуации, когда кассир – нечаянно или специально – пробивает один и тот же товар несколько раз.

Хорошо изучив чек, можно найти ошибку и обратиться за перерасчетом в администрацию магазина.

В заключении казахстанцам напомнили: если продавец отказывается принимать оплату безналичным способом или не выдает чек, то это является правонарушением.

Ранее стало известно, что в Казахстане набирает обороты обман с получением визы талантов (O-1 Visa) и грин-карты (EB-1) в США. Злоумышленники представляются консультантами и обещают гарантированное получение этих документов.