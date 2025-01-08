Одного из главных по паркам Уральска посадили на 25 суток

В Уральске Специализированный административный суд рассмотрел административное дело в отношении заместителя руководителя ГККП "Дирекция парков культуры и отдыха", сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы суда ЗКО, сотрудник казенного предприятия, не имея водительских прав, 6 декабря 2024 года около 02:15 за рулем авто во дворе дома отказался выполнить требование полицейского пройти освидетельствование на состояние алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

"В ходе судебного заседания гражданин Д. признал свою вину, пояснив, что такая ситуация произошла впервые, он отказался от медицинского освидетельствования, так как испугался, понимая, что не имеет права управлять транспортным средством. Согласно ч. 9 ст. 613 КоАП РК, отказ лица, не имеющего права управления транспортными средствами, от выполнения законного требования сотрудника полиции о прохождении освидетельствования на состояние опьянения влечет наложение административного ареста на срок 25 суток", – сообщили в суде.

Учитывая характер правонарушения, личность нарушителя, его поведение до и после совершения правонарушения, а также конкретные обстоятельства дела, суд назначил ему наказание в виде 25 суток административного ареста.

Постановление суда вступило в законную силу.

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