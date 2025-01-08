В нефтегазовой отрасли создадут порядка 22 тыс. рабочих мест для технических профессий

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев 8 января 2025 года на заседании правительства доложил о работе, проводимой в рамках проведения Года рабочих профессий, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что на сегодня топливно-энергетический комплекс (ТЭК) республики представляет 1671 предприятие, где трудятся более 303 тыс. работников различных профессий.

До 2030 года в отраслях ТЭК планируется реализация 99 проектов с созданием более 83 тыс. качественных рабочих мест как на этапе строительства, так и постоянных.

Реализация проектов в нефтегазовой отрасли позволит создать порядка 22 тыс. рабочих мест для технических профессий как нефтегазовой отрасли, так и смежных отраслей.

В нефтегазохимии на шести крупных проектах будет задействовано более 21 тыс. работников, из них временных – 18 тыс. и постоянных – более 3 тыс.

В электроэнергетике на 72 проектах, в том числе 32 проектах возобновляемой энергетики, будет создано более 41 тыс. рабочих мест, временных – более 35 тыс. и постоянных – порядка 6 тыс. рабочих мест.





"По проекту строительства атомной электростанции к 2030 году рабочими местами будут обеспечены около 5 тыс. человек, а в пике строительства в 2032 году – около 10 тыс. человек. На этапе эксплуатации проект обеспечит рабочими местами не менее 2 тыс. человек. Кроме новых проектов, на действующих предприятиях ТЭК общая потребность в кадрах в период 2025-2029 годы дополнительно составляет около 16 тыс. рабочих мест", – добавил Алмасадам Саткалиев.

Отметим, что на заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов поручил разработать конкретный план подготовки специалистов для отраслей в авиа, ж/д сферах, а также судоходстве.