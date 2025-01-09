В Алматы по-новому утилизируют снег

В Алматы в рамках поручения акима города Ерболата Досаева открылся снегоплавильный пункт, где впервые в Казахстане применена экологически чистая технология плавления и эффективная утилизация снега, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 9 января 2025 года, заявили местные власти.

"Новый пункт построен на базе, где ранее хранились противогололедные реагенты КГП "Алматы тазалык". Необходимость его создания связана с растущей нагрузкой на инфраструктуру города и увеличением снегопадов в последние годы". Пресс-служба акимата Алматы

Процесс работы снегоплавильного пункта основывается на использовании тепла сточных вод, которые поступают через существующую канализационную сеть. Теплая вода под давлением проходит через систему насосных установок и трубопроводов, растворяя снег. После этого образовавшаяся талая вода поступает в фильтр, очищается от песка и мусора, а далее – в городскую канализационную сеть.

Мощность установки – до 1200 куб. м снега в сутки.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

На снегоплавильный пункт вывозят снег с территорий Ауэзовского, Алмалинского и Бостандыкского районов. В этих районах наиболее остро стоит вопрос снегоотвала, и трафик не позволяет эффективно вывозить снег с центральных улиц.

Кроме того, такое решение позволяет существенно уменьшить время и ресурсы, затрачиваемые на вывоз снега за пределы города, а также сократить отрицательное воздействие на экологию.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Как отметил заместитель директора ГКП "Алматы тазалық" Ертай Касенов, внедрение снегоплавильного пункта – это значимый шаг в обеспечении экологической устойчивости и улучшении качества жизни в мегаполисе.

"В последние годы осадки зимой стали более интенсивными, и мы вынуждены искать новые решения для эффективной утилизации снега. Снегоплавильный пункт – это современная альтернатива традиционному методу, когда снег вывозится на полигоны", – добавил он.

В городском акимате отметили, что проект направлен на улучшение зимнего содержания городских улиц и повышение комфорта для жителей Алматы в зимний период.

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