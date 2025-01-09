Стрельба и боевая техника: важная информация для жителей Мангистау
Фото: Министерство обороны РК
В Мангистауской области на полигоне "Бейнеу" с декабря 2024 года проводятся плановые учения военных, сообщает Zakon.kz.
В связи с этим к жителям и гостям региона с предупреждением обратился акимат села Боранкул.
"С 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года на территории полигона "Бейнеу" войсковой части 99116 будут проводиться плановые боевые стрельбы и учебно-боевые учения с боевой техникой", – приводит 8 января 2025 года текст обращения сельского акимата lada.kz.
Отмечается, что жителей Мангистау просят соблюдать следующие меры безопасности:
- ограничить доступ местного населения на территорию полигона;
- запрещено пасти животных на территории полигона;
- запрещено забирать (красть) инвентарь, металлолом, оборудование и другие, располагающиеся на территории полигона, предметы.
"В случае нарушения правил руководство воинской части 99116 не несет ответственность за гибель людей, нарушивших меры предосторожности и находившихся на полигоне "Бейнеу" во время проведения учений, в том числе за погибших животных".Акимат села Боранкул
Также в сельском акимате предупредили, что всех нарушивших запреты военные войсковой части 99116 будут задерживать и передавать в Бейнеуский районный отдел полиции.
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30 ноября 2024 года в Министерстве обороны Казахстана заявили, что началом нового периода боевой учебы все органы военного управления, воинские части и учреждения Вооруженных сил будут приведены в высшие степени боевой готовности. Подробнее об этом здесь.
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