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Общество

Родным погибших в авиакатастрофе близ Актау казахстанцев вручили ключи от квартир

Родным погибших казахстанцев в авиакатастрофе близ Актау вручили ключи от квартир , фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2025 21:00 Фото: Посольство Азербайджана в Казахстане
В Актау 7 февраля состоялось мероприятие памяти погибших в авиакатастрофе самолета Azerbaijan Airlines, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие было организовано посольством Азербайджана в Казахстане и акиматом Мангистауской области.

В мероприятии приняли участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, посол Азербайджана в Казахстане Агалар Атамогланов, глава дипмиссии Казахстана в Азербайджане Алим Байель, генеральный консул Азербайджана в Актау Айхан Сулейманлы, члены семей погибших казахстанцев, представители азербайджанской диаспоры, учреждений, участвовавших в спасательных работах, жители Актау.


"В ходе мероприятия предприниматель Амиль Юсифов вручил близким погибших казахстанцев ключи от пяти двухкомнатных квартир в новом жилом комплексе в Алматы. Он также подарил три новых автомобиля Департаменту по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, больнице и станции скорой и неотложной медицинской помощи Актау", – говорится в сообщении посольства Азербайджана в Казахстане.

25 декабря 2024 года пассажирский самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение в 3 км от аэропорта Актау. На борту разбившегося Embraer 190 находились 67 человек (62 пассажира и пять членов экипажа). В результате инцидента 38 человек погибли, 29 получили ранения.

15 января 2025 года стало известно, что Казахстан получил расшифровку информации из черных ящиков азербайджанского самолета, потерпевшего крушение под Актау.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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