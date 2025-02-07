Родным погибших в авиакатастрофе близ Актау казахстанцев вручили ключи от квартир

В Актау 7 февраля состоялось мероприятие памяти погибших в авиакатастрофе самолета Azerbaijan Airlines, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие было организовано посольством Азербайджана в Казахстане и акиматом Мангистауской области.



В мероприятии приняли участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, посол Азербайджана в Казахстане Агалар Атамогланов, глава дипмиссии Казахстана в Азербайджане Алим Байель, генеральный консул Азербайджана в Актау Айхан Сулейманлы, члены семей погибших казахстанцев, представители азербайджанской диаспоры, учреждений, участвовавших в спасательных работах, жители Актау.





"В ходе мероприятия предприниматель Амиль Юсифов вручил близким погибших казахстанцев ключи от пяти двухкомнатных квартир в новом жилом комплексе в Алматы. Он также подарил три новых автомобиля Департаменту по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, больнице и станции скорой и неотложной медицинской помощи Актау", – говорится в сообщении посольства Азербайджана в Казахстане.

25 декабря 2024 года пассажирский самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение в 3 км от аэропорта Актау. На борту разбившегося Embraer 190 находились 67 человек (62 пассажира и пять членов экипажа). В результате инцидента 38 человек погибли, 29 получили ранения.



15 января 2025 года стало известно, что Казахстан получил расшифровку информации из черных ящиков азербайджанского самолета, потерпевшего крушение под Актау.