Захватывающими зимними кадрами в Казахстане поделился фотограф

Алматинец Фархат Кабдыкаиров поделился очередными фотошедеврами. В этот раз он показал красивую зиму в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

63-летний алматинец Фархат Кабдыкаиров 45 лет занимается фотографией, более 40 из которых – профессионально. Работает во всех жанрах, и для каждого кадра у него своя специфичная техника. Однако излюбленной его темой является природа Казахстана. Он отправляется ради красивых кадров в самые разные уголки страны. Многие истории фотограф описывает в Instagram. Его снимки яркие, насыщенные цветами, а самое главное – в них есть история.

"Дорогие друзья! Я предлагаю прокатиться по январским пейзажам Казахстана вместе со мной! Здесь и Каспий, Капшагай, Алаколь, Тамшылы! Приятного просмотра с чашечкой ароматного кофе!" – написал Фархат Кабдыкаиров.

Ранее Фархат Кабдыкаиров рассказал Zakon.kz, что зарабатывать фотографией сложно. У всех появились крутые смартфоны. Тем не менее работа фотографа – это несравненное наслаждение, которое никогда не надоедает и не вызывает сожаления.