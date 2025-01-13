Уральский ФК "Акжайык" на грани банкротства: почему это произошло и что говорят футболисты и чиновники

Дальнейшая судьба клуба "Акжайык" с 55-летней историей под угрозой из-за проблем с финансированием, передает корреспондент Zakon.kz.

Финансовые проблемы клуба

Летом 2024 года в футбольном мире Уральска разгорелся скандал. Некогда успешный клуб "Акжайык" с миллиардным бюджетом, игравший в премьер-лиге и показывавший довольно неплохие результаты, оказался в сложной ситуации из-за финансовых проблем.

Клуб является частным, однако выполняет государственный заказ, тренируя детей. Из-за отсутствия денег клубу пришлось уволить около 20 тренеров и распустить около 400 детей, оставив лишь профессиональную команду и четыре детские группы.

Администрация клуба до последнего надеялась, что ситуация разрешится в их пользу.

"Весь прошлый сезон мы отыграли на голом энтузиазме, без зарплаты и без должных условий. За весь сезон не получили ни тиына. Играли за клуб, за своих болельщиков. Но ведь у нас тоже у всех свои семьи, кредиты, долги. Нам тоже нужно на что-то жить. Многие из нас вынуждены были искать дополнительный источник дохода, кто-то таксовал, кто-то работал охранником, кто-то – кассиром в магазине", – поделился молодой футболист Магоммед Оджиев в разговоре с коррепондентом Zakon.kz.

Мнение администрации клуба

Президент ФК "Акжайык" Гульдария Кауиева говорит, что долг клуба на сегодняшний день превышает 400 млн тенге. Это не только заработная плата тренеров и футболистов, но и долг перед поставщиками услуг.

"Мы в прошлом сезоне приложили все усилия, чтобы клуб функционировал. Несмотря на то, что финансирования не было, наши спортсмены ездили и участвовали во всех чемпионатах. Сезон мы завершили довольно удачно. Клуб сохранил свое место в первой лиге Казахстана. В конце сезона мы искренне надеялись, что ситуация разрешится, однако в октябре 2024 года деньги, предназначенные на наш клуб, депутаты перенаправили на другие сферы", – сказала Гульдария Кауиева.

На днях в социальных сетях распространилась информация о том, что футбольный клуб "Акжайык" прекращает свое существование, а вместо него создается другая команда "Батыс". Однако Гульдария Кауиева опровергла эту информацию, заявив, что надежда спасти клуб еще есть. Для этого нужно закрыть прошлогодние долги "Акжайыка" перед поставщиками услуг, тренерами, футболистами, а так же оплатить налоги.



"Согласно международному регламенту УЕФА, регламенту КФФ, в случае выбытия ФК "Акжайык" из состава участников чемпионата РК по футболу в процессе сезона, Западно-Казахстанской области будет ограничен допуск к участию в чемпионате РК в течение трех лет. В случае формирования нового футбольного клуба в ЗКО, согласно международным стандартам и требованиям, все обязательства по долгам старого клуба переходят на новый. При этом доступ в ЧРК также будет закрыт", – заключила Гульдария Кауиева.

Между тем исполняющий обязанности руководителя управления физической культуры и спорта ЗКО Мирболат Нуржанов не согласен с доводами руководства клуба и заявил, что конкурс по государственным закупкам в 2024 году объявлялся трижды – в марте, мае и в июле.

"Мы ежегодно объявляем конкурс по подготовке членов сборной команды по области для участия в республиканских и международных соревнованиях. Любая команда, имеющая лицензию от Федерации Казахстана по футболу, может участвовать. В прошлом году, к сожалению, ФК "Акжайык" не смог выиграть конкурс. 400 млн тенге из бюджета было предусмотрено. Мы три раза объявляли конкурс в прошлом году, никто не смог выиграть этот лот. В связи с этим оплата с нашей стороны не произошла. В первый раз у ФК "Акжайык" были нарушения в документации, во второй раз они сами проигнорировали конкурс, в третий раз портал самостоятельно отклонил их заявку, так как руководство ФК "Акжайык" оказалось в реестре должников. А портал госзакупок не допускает к конкурсу должников", – рассказал Мирболат Нуржанов.

По словам Нуржанова, руководство клуба, не согласившись с таким решением, подало в суд на управление. Однако суд отклонил их иски. В конце октября 2024 года депутаты областного маслихата потребовали вернуть неосвоенные деньги в бюджет.

"ТОО ФК "Акжайык" участвовало в чемпионате, заняло 11-место, закончило год. Сейчас есть вопросы по долгам. В этом году у нас также предусмотрены 400 млн тенге. Мы можем объявить конкурс, но у ФК "Акжайык" много долгов, и клуб, скорее всего, не сможет участвовать, налоговая уже к нам приходит. Нам, естественно, хотелось бы сохранить клуб. Сессия маслихата прошла, я защищал бюджет, просил депутатов оставить бюджет. Они настаивали, чтобы мы и в 2025 году не финансировали этот клуб, но я отстоял. Мы бы хотели продолжить играть в первой лиге, но права имеет только ФК "Акжайык". По другому мы в первую лигу не можем заявиться. Как ТОО клуб может сам заявиться, если найдет инвесторов, спонсоров, какие-то долги, может, закроет. Мы не запрещаем это. Но, к сожалению, наши футбольные клубы и организации смотрят только на бюджет, другие источники финансирования они не ищут, не привлекают", – отметил Нуржанов.

Что касается открытия другой команды, то руководитель управления заявил, что если найдется инвестор, желающий начать со второй лиги, то местные футболисты готовы играть в составе уже другой команды.

Ранее мы рассказывали, что популярный в прошлом казахстанский полузащитник Азат Нургалиев начинает свою тренерскую карьеру.

Самым дорогим футболистом мира на данный момент является 21-летний британский хавбек Джуд Беллингем – он занимает первое место в рейтинге.

Автор: Алекса Новикова