Известный казахстанский футболист стал тренером клуба "Тобол"

Популярный в прошлом казахстанский полузащитник Азат Нургалиев начинает свою тренерскую карьеру. Экс-капитана нашей сборной пригласили войти в тренерский штаб ФК "Кызылжар" из Петропавловска, сообщает Zakon.kz.

38-летний Нургалиев завершил профессиональную карьеру три года назад, отыграв последний сезон в команде "Туран" из Туркестанской области.

Также он имеет опыт выступления в отечественных клубах, таких как "Аксу-Кент", "Ордабасы", "Тобол", "Астана", "Жетысу" и "Сункар".

В майке сборной Казахстана он выходил на поле 44 раза, не раз надевая капитанскую повязку главной команды нашей страны.

Азат Нургалиев в "Кызылжаре" будет работать одним из помощников нового главного тренера из Беларуси – Александра Бразевича, который на днях заменил местного специалиста Али Алиева.

Североказахстанский коллектив завершил КПЛ-2024 на девятой позиции турнирной таблицы, где чемпионом республики стал алматинский "Кайрат".