В Петропавловске оштрафуют тех, кто выбросит елку позже 25 января
Фото: pixabay
Новогодние праздники подходят к концу, а значит, пора прощаться с елкой. Куда девать живые сосны и ели, до сих пор оставалось вопросом. Власти в Петропавловске сумели ответить на него, сообщает Zakon.kz.
Власти города предупреждают: выброс елки после 25 января может закончиться штрафом. В акимате Петропавловска сообщили, что с 15 по 25 января будет организован централизованный вывоз елок.
"Убедительная просьба не выбрасывать елки в мусорные баки. Напоминаем, что мусорные баки предназначены исключительно для ТБО", – напомнили в акимате города.
В департаменте внутренних дел также напомнили, что выброс елок в неположенных местах можно расценивать как нарушение правил благоустройства. Согласно статье 505 Кодекса об административных правонарушениях, за это предусмотрен штраф в размере до 20 месячных расчетных показателей (78 640 тенге). Правда, на первый раз можно ограничиться предупреждением.
Ранее сообщалось, что Алматинский зоопарк запустил акцию по сбору елок для животных.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript