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Общество

"Доступное жилье – не мечта, а реальность": что изменится в Казахстане в 2025 году

Новостройка, новостройки, постройка, застройка, стройка, строительство, строительство жилья, строительство дома, строительство домов, новостройки, новостройка, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строительная спецтехника, строительный кран , фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 09:49 Фото: Zakon.kz
В Министерстве промышленности и строительства Казахстана 15 января 2025 года подвели итоги прошлого года и поделились планами на будущее, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили одно из заявлений главы государства Касым-Жомарта Токаева:

"Доступное жилье – это не мечта, а реальность, которую мы обязаны создать для наших граждан".

Согласно поручению президента, в 2024 году в Казахстане построено 18,96 млн кв. м жилья. И это, как подчеркнули в Минпромышленности, рекордный показатель в жилищном строительстве за все годы независимости страны.

Так, по итогам 2024 года сдано 172 089 жилищ, из которых 39 064 – индивидуальные жилые дома. Среди регионов лидерами по темпам строительства стали Шымкент, Павлодарская, Туркестанская и Кызылординская области.

"2024 год стал поворотным моментом для жилищной политики Казахстана. В ноябре главой государства подписан закон о реформировании жилищного законодательства, который позволит усовершенствовать механизмы господдержки граждан по улучшению их жилищных условий. "Отбасы банк" будет трансформирован в полноценный институт развития, который станет заниматься постановкой на учет и распределением жилья среди нуждающихся граждан по принципу "одного окна". Реформа проведена с целью повышения прозрачности процесса распределения жилья очередникам".Пресс-служба МПС РК

Также в рамках данного закона порядка 71 тыс. граждан, проживающих в государственном жилье на правах аренды, получили возможность приватизировать свои квартиры. Большую часть владельцев арендного жилья составляют социально уязвимые слои населения, ветераны ВОВ, лица с инвалидностью, многодетные семьи, дети-сироты и другие.

Более 20 тыс. квартир выкупили акиматы для нуждающихся граждан из социально уязвимой категории, и уже около 13 тыс. семей впервые стали обладателями собственного жилья.

Кроме того, 2,6 млрд тенге выделено для 2300 граждан в виде жилищных сертификатов на покрытие первоначального взноса на ипотеку, 10,4 тыс. граждан назначены жилищные выплаты на субсидирование части арендной платы за съем жилья.

В рамках госпрограмм "Наурыз" и "Отау" около 10 тыс. семей улучшили свои жилищные условия в 2024 году. На поддержку 64 тыс. семей государством выделен 1 трлн тенге. Государство продолжит оказывать поддержку в субсидировании арендной платы и выдаче льготных ипотечных кредитов.

"В 2025 году в стране будет построено 19 млн кв. м жилья, или 175 тыс. жилищ, до 2029 года запланировано построить 111 млн кв. м жилья".Пресс-служба МПС РК

В пресс-службе заверили, что Минпромышленности и строительства РК совместно с местными исполнительными органами активно реализует поручения главы государства, нацеленные на то, чтобы каждый казахстанец мог жить в достойных условиях.

Ранее стало известно, что в Казахстане изменились правила назначения выплат за жилье, арендуемое в частном жилищном фонде.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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