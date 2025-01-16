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Общество

Убийство морпеха в Мангистау: в суде допросили солдата, которому подсудимый угрожал оружием

Погибший Марат Баркулов , фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2025 10:45 Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов
В Астане в специализированном межрайонном военном суде по уголовным делам продолжается допрос свидетелей по делу об убийстве солдата-срочника Марата Баркулова, сообщает Zakon.kz.

Экс-командира взвода войсковой части 25744 регионального командования "Запад" Минобороны Дамира Досова обвиняют в умышленном убийстве 19-летнего солдата-срочника Марата Баркулова.

В суде допрашивают военнослужащих бригады морской пехоты. Свидетель Ержан Балтабаев поделился увиденным 7 сентября 2024 года. Он знал, что у Досова есть заряженный пистолет.

"Я был в дежурной палатке после наряда, отдыхал. Когда я лежал, он, улыбаясь, приставил пистолет к моему лбу. Я видел, что ПМ заряженный, поэтому вскочил и убежал. Я испугался, что он может случайно выстрелить. И где-то через через 10-15 минут я услышал выстрел. Прибежав на место происшествия, я увидел Досова и Баркулова, лежащего с окровавленным лицом", – сказал Ержан Балтабаев.

Сам Досов отрицает, что приставлял пистолет ко лбу Балтабаева. В первоначальных показаниях Балтабаев говорил, что оружие приставляли к боку. В суде он объяснил, что находился в шоковом состоянии и ошибся, а потом уточнил показания.

Ранее по делу допросили мать погибшего и других сослуживцев.

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7 сентября 2024 года командир взвода в Актау на территории полигона "Оймаша" произвел выстрел из табельного пистолета ПМ в рядового.

Бауыржан Муканов
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