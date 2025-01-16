Число библиотек для слабовидящих граждан намерены увеличить в Казахстане

Депутаты Сената на пленарном заседании 16 января 2025 года ратифицировали Марракешский договор, который позволит облегчить доступ лиц с нарушениями зрения к печатной информации. Документ направлен на подпись главе государства, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Сенатор Амангельды Толамисов отметил, что Марракешский договор об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям направлен на облегчение доступа к литературным и художественным произведениям для лиц с нарушениями зрения, а также устранение преград и обеспечение равного доступа к знаниям и опубликованным произведениям для всех граждан, вне зависимости от их физических способностей.

"Договор предусматривает стандартный набор ограничений и исключений в отношении авторских прав, с целью предоставления возможности воспроизведения, распространения, доведения до всеобщего сведения и публичного опубликования произведений в форматах, доступных для слепых и слабовидящих лиц. Наряду с этим Договор предоставляет возможность осуществлять трансграничный обмен произведениями в доступном формате по линии уполномоченных органов, а также обеспечить сохранность и эффективное функционирование сети библиотек для незрячих и слабовидящих", – пояснил он.

В заключении профильного комитета Сената сказано, что присоединение Казахстана к Марракешскому договору позволит расширить доступ к книгам, журналам, учебным материалам лицам с инвалидностью по зрению, а также обеспечить доступ к культурной и социальной жизни общества и предоставит возможность осуществлять международный обмен экземплярами произведений, созданными в доступных для таких лиц форматах.

Вице-министр культуры и информации Дмитрий Кочетов в свою очередь сообщил, что на сегодня в стране насчитывается 17 библиотек для слабовидящих граждан и 142 библиотечных пункта.

"Эта цифра ежегодно увеличивается. Мы считаем, что Марракешский договор подстегнет нас еще больше к тому, чтобы эту цифру увеличивать и увеличить также фонд книг данных библиотек. На сегодня у нас по фонду насчитывается 1 млн экземпляров, из них шрифтом Брайля – 198 тыс. книг", – пояснил он.

Отметим, что в Казахстане действует "Интерактивная карта доступности", где размещается полная информация о работе акиматов по адаптации объектов для лиц с ограниченными возможностями.