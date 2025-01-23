Современные авто оснащены спецсредствами: депутат о том, хватает ли 5 минут для прогрева машины зимой

Экс-вице-министр МВД, а ныне депутат Сената Марат Кожаев в кулуарах палаты 23 января 2025 года заявил, что не планирует поддерживать уточнение нормы о прогреве автомобилей зимой. По его словам, действующая является объективной и вполне выполнимой, передает корреспондент Zakon.kz.

Марат Кожаев подчеркнул, что в свое время данная норма была введена для защиты экологии и населения от вредных выбросов.

"Эта норма была введена для того, чтобы эта гудящая машина не будила спящих детей и не беспокоила людей. Эти вещи должны регулироваться законом, иначе члены общества будут делать то, что им придет на ум (5 минут. – Прим. ред.) абсолютно хватит, чтобы прогреть. Почему? С каждым годом технические характеристики того же самого автомобиля меняются. Если вы обратили внимание, современные автомобили оснащены специальными средствами даже, Push Start называется, когда на перекрестке машина подъезжает, нажимаешь – глохнет, когда отпускаешь тормоз – она заводится. Для чего это делается? Это техническое решение, чтобы было меньше выбросов. Чтобы мы вместе с вами меньше страдали от загрязнения окружающей среды", – добавил он.

Более того, как считает сенатор, все современные масла, присадки и так далее, которые меняются сейчас в автомобилях, сделаны так, чтобы избежать длительного прогрева авто.

"Это не новшество, которое придумано в Казахстане. Посмотрите, это сделано во всех странах мира. Ну, и что (Астана – одна из самых холодных столиц мира. – Прим. ред.), ничего страшного. Машина быстрее прогреется на ходу, и она меньше выбросит оксида свинца, которым вы и ваши дети дышат. Поэтому не буду поддерживать (пересмотра нормы. – Прим. ред.). Это все сделано во благо людей. Со временем мы путем и законодательного регулирования, и технического совершенствования придем к тому, что делается во всем мире", – подчеркнул Марат Кожаев.

Журналисты поинтересовались у него, как быть владельцам старых авто.

"Они через какое-то количество времени, когда эти авто выработают ресурсы и будут непригодны, приобретут более свежее авто. Пока да (платить штраф. – Прим. ред.), но если же они будут нарушать. Вы опять утрируете. Вы обратите взор на эту статью. Там написано: "в жилых зонах, дворовых территориях, если это создает неудобства для граждан". То есть эта норма защищает наши права, а не одного индивидуума, который захотел на ночь поставить КАМАЗ и прогревать его через каждый час", – заключил Марат Кожаев.

Поддерживает эту норму и глава Минэкологии. 21 января 2025 года Ерлан Нысанбаев высказался по этому поводу.

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Между тем депутат Мажилиса Екатерина Смышляева рассказала, как планируется уточнить норму о прогреве автомобилей, чтобы избежать необоснованных штрафов.