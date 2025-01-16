Как изменилась Астана за 22 года: видео обсуждают казахстанцы
Фото: pexels
Акимат Астаны опубликовал видео, на котором можно увидеть, как изменилась столица за 22 года, сообщает Zakon.kz.
Кадры 16 января опубликованы на официальной странице акимата.
Видео вызвало дискуссии в комментариях среди пользователей:
- Покажите и другие города, почему только Астану?
- Еще бы качественно строили!
- Астана – это не только левый берег, но еще и правый! Почему нет сравнений правого берега?
- Помню, приехала в Целиноград, потом Акмола, потом Астана. Не верили, что будет как сейчас. Благодарим за ваши труды. Вы открыли окно молодежи в лучшее!
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