Как изменилась Астана за 22 года: видео обсуждают казахстанцы

Фото: pexels

Акимат Астаны опубликовал видео, на котором можно увидеть, как изменилась столица за 22 года, сообщает Zakon.kz.

Кадры 16 января опубликованы на официальной странице акимата. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ASTANA (@akimat__astana) Видео вызвало дискуссии в комментариях среди пользователей: Покажите и другие города, почему только Астану?

Еще бы качественно строили!

Астана – это не только левый берег, но еще и правый! Почему нет сравнений правого берега?

Помню, приехала в Целиноград, потом Акмола, потом Астана. Не верили, что будет как сейчас. Благодарим за ваши труды. Вы открыли окно молодежи в лучшее! Ранее утопающий в облаках самый высокий небоскреб в Казахстане восхитил Казнет.

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