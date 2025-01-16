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Общество

Как изменилась Астана за 22 года: видео обсуждают казахстанцы

Астана, Астана зимой, Астана зима, виды города Астаны, зима в Астане, зимой в Астане, зимняя Астана, заморозки в Астане, мороз в Астане, снег в Астане, похолодание в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2025 19:28 Фото: pexels
Акимат Астаны опубликовал видео, на котором можно увидеть, как изменилась столица за 22 года, сообщает Zakon.kz.

Кадры 16 января опубликованы на официальной странице акимата. 

Видео вызвало дискуссии в комментариях среди пользователей: 

  • Покажите и другие города, почему только Астану?
  • Еще бы качественно строили!
  • Астана – это не только левый берег, но еще и правый! Почему нет сравнений правого берега?
  • Помню, приехала в Целиноград, потом Акмола, потом Астана. Не верили, что будет как сейчас. Благодарим за ваши труды. Вы открыли окно молодежи в лучшее!

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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