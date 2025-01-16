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Общество

Захват заложников в Актобе: в городе попрощались с погибшими пенсионерами

Захват заложников в Актобе: в городе попрощались с погибшими пенсионерами, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2025 22:05 Фото: pixabay
В Актобе 16 января простились с пожилой супружеской парой, ставшей жертвами трагического инцидента, сообщает Zakon.kz.

Как пишет телеканал КТК, сегодня их проводили в последний путь из дома, где они пережили ужасающие события перед своей смертью.

Попрощаться с супругами пришли родные, соседи и друзья. На месте дежурили полицейские и медики. Единственной выжившей оказалась 40-летняя дочь, которая сейчас находится в больнице. Она еще не знает, что ее родители похоронены.

Также сообщается, что подозреваемого 40-летнего мужчину, причастного к трагедии, арестовали на два месяца. 

Вечером 13 января 2025 года из Актобе пришли новости о том, что неизвестный проник в частный дом и взял в заложники девушку. Через несколько часов полицейские сообщили об успешной операции по освобождению заложников. Позже стало известно, кем приходился мужчина заложникам, которых он удерживал. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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