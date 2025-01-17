"Под Астаной убили тигра": Комитет лесного хозяйства и животного мира отреагировал на видео

В соцсетях распространяют информацию о том, что под Астаной якобы убили тигра, который загрыз животных. Видео, как оказалось, не имеет никакого отношения к Казахстану, сообщает Zakon.kz.

На распространяемых кадрах – мертвый хищник. Отмечается, что он загрыз двух собак, корову и укусил инспектора.

"Опять ЧП. Сегодня завалили тигра. Здоровый. Приехали в деревню. Залез тигр в сарай. Две собаки сначала сожрал. Потом загрыз в сарае телку. Засел на крыше. Приехали инспекторы. Он кинулся на инспектора, прокусил ему руку. Пришлось тигра ликвидировать", – говорится в описании.

Под постом уточняется, что видео опубликовал на своей странице в Facebook блогер Арман Даниель.

Также паблики упоминают, что в Казахстане решили возродить популяцию тигров. Ранее на территории страны жили туранские тигры, но они вымерли и в их ареал обитания решили завести амурских тигров из Нидерландов и России.

В комментариях развернулись жаркие баталии:

Откуда тигры у нас взялись... Пишут бред какой-то.

А я вчера недалеко от этого села проезжал, там лев на подходе, пара носорогов и бегемот, готовьтесь.

Ой, пожалуйста это спам.

Это фейк, я с этого поселка, со мной все хорошо, жив здоров.

Скорее всего это в России.

Админ паникер, факты проверяйте.

На видео отреагировали в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК и назвали его фейковым. Однако подтвердили, что на территории Казахстана действительно есть тигры, которые находятся в вольерах на первой зимовке в Государственном природном резервате "Иле-Балхаш".

"После ветеринарного карантина в малом вольере тиграм были открыты большие вольеры площадью более 0,5 гектара у каждого. Комплекс был тщательно спроектирован с учетом всех потребностей хищников, что позволяет им свободно передвигаться и проявлять свои естественные инстинкты. Просторная среда способствует их постепенной адаптации к новым условиям. Тигры даже охотятся на сорок и ворон, которые питаются в тигриной столовой. С начала зимы была увеличена дневная норма мяса, но сохранен один "разгрузочный" день в неделю, как это положено для хищников, содержащихся в вольерах". Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК

Погуглив новости в интернете, можно понять, что случай действительно произошел 30 декабря 2024 года,но в одном из российских поселков в Хабаровском крае.

В настоящее время, несмотря на то, что видео подхватили многие казахстанские паблики, блогер Арман Даниель удалил пост о якобы убитом тигре в селе под Астаной.

Стоит отметить, что за фейковую информацию в Казахстане грозит штраф в размере 30 МРП, либо уголовное наказание вплоть до шести лет лишения свободы.

В век цифровых технологий и разгула инфоманипуляторов очень важно быть настороже, чтобы не принять ложную информацию за "золотую монету" и самим не стать помощником распространителей фейков. Zakon.kz расскажет, как распознать фейк-новости.