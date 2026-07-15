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Общество

Трассу "Алматы – Каскелен" расширят до восьми полос: работы поручено начать уже 20 июля

Машина, машины, авто, автомобиль, автомобили, дорога, дороги, транспортное движение, дорожное движение, дорожный трафик, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 13:04 Фото: pexels
По поручению президента Касым-Жомарта Токаева автомобильную дорогу "Алматы – Каскелен" расширят до восьми полос, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 15 июля 2026 года, стало известно из релиза правительства РК.

"Глава государства обратил внимание на жалобы жителей Алматы и близлежащих населенных пунктов относительно высокой загруженности дороги "Алматы – Каскелен". Президент поручил незамедлительно приступить к реализации проекта расширения дороги. До конца этой недели подрядчику необходимо мобилизовать технику и персонал. В понедельник, 20 июля, начать строительные работы. Поручение главы государства должно быть выполнено качественно и в максимально сжатые сроки", – поручил премьер-министр Олжас Бектенов на совещании по вопросу исполнения поручений президента.
премьер-министр РК Олжас Бектенов, совещание, участники, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 13:04

Фото: primeminister.kz

Руководитель правительства отметил, что стоимость проекта фиксированная и не подлежит удорожанию.

"Во избежание спекуляций с земельными участками, подлежащими выкупу в целях реализации проекта, их стоимость необходимо зафиксировать по состоянию на вчерашний день, 14 июля", – подчеркнул Олжас Бектенов.

По данным акима Алматы Дархана Сатыбалды, в день в мегаполис заезжают 300 тыс. автомашин.

С учетом внутренних автомобильных транспортных средств (АТС) объем трафика превышает миллион транспортных средств. Автомобильная дорога "Алматы – Каскелен" является одним из наиболее загруженных участков Алматинской агломерации. Интенсивность движения здесь достигает порядка 60 тыс. автомобилей в сутки. Также доложено о проекте по пробивке проспекта Абая до БАКАД.

премьер-министр РК Олжас Бектенов, аким Алматы Дархан Сатыбалды, совещание, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 13:04

Фото: primeminister.kz

Аким Алматинской области Марат Султангазиев доложил о начале работ по строительству альтернативной дороги протяженностью 32 км от села Узынагаш. Этот проект позволит снизить нагрузку на трассу "Алматы – Каскелен".

По указанным проектам решение земельных вопросов в Алматы и Алматинской области находится на завершающей стадии.

премьер-министр РК Олжас Бектенов, аким Алматинской области Марат Султангазиев, совещание, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 13:04

Фото: primeminister.kz

Кроме того, были обсуждены меры по развитию Алматинской агломерации. Рассмотрены проекты дорог по направлению Алматы – Есик, Алматы – Талгар. Также ведется работа по развитию рельсового транспорта и Алматинского метрополитена.

"Руководитель правительства дал ряд поручений по комплексному решению вопросов транспортной связанности Алматинской агломерации", – следует из релиза.
премьер-министр РК Олжас Бектенов, совещание, участники, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 13:04

Фото: primeminister.kz

2 июня 2026 года Касым-Жомарт Токаев заявил, что ежедневно в Алматы из Алматинской области заезжает порядка 400 тыс. автомобилей. В связи с этим президент поручил усилить транспортную связанность внутри Алматинской агломерации и активно развивать скоростной общественный транспорт.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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