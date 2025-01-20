В Кызылорде начались главные слушания по делу о секс-рабстве несовершеннолетней

Сегодня, 20 января 2025 года, в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Кызылординской области в закрытом формате прошло главное судебное заседание по делу о секс-рабстве несовершеннолетней, передает Zakon.kz.

На скамье подсудимых оказались девять человек, в том числе несовершеннолетние. Они обвиняются по ряду статей Уголовного кодекса РК. Слушания проходят в закрытом режиме.

Ранее по делу потерпевшей в отношении других подсудимых было вынесено несколько приговоров суда. Обвиняемые были осуждены на различные сроки лишения свободы – от четырех до восьми лет – за неоднократное сводничество с вовлечением несовершеннолетнего в занятие проституцией (пп. 2), 3) ч. 2 ст. 309 УК РК) и по ст. 299 ч. 3 УК (склонение к потреблению наркотических, психотропных веществ).

Как ранее сообщал Zakon.kz, в Кызылорде одноклассники заставляли школьницу заниматься проституцией, длительное время издевались над ней, накачивая наркотиками.

4 сентября 2024 года в Кызылординской области на фоне этого скандала был уволен и наказан ряд должностных лиц из сферы образования.

19 сентября 2024 года заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха рассказал, что по делу девочки из Кызылорды установлено 13 фигурантов.

11 ноября 2024 года вынесли первый приговор по этому делу.