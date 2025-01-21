Экопосты могут появиться в Астане

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев на пресс-конференции в правительстве 21 января 2025 года поддержал идею введения экопостов в других городах страны по опыту Алматы, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минэкологии отметил позитивные сдвиги в Алматы с введением экологических постов (они проверяют выхлопные газы бензиновых и газовых автомобилей на содержание углеводородов, оксида углерода, диоксида углерода, окислов азота, кислорода). "В прошлом году ввели в Алматы и, насколько мне известно, насколько у меня здесь есть данные, более 200 тыс. проверок проведено, и сегодня мы четко понимаем ситуацию с транспортом Алматы. Кроме того, два передвижных ездят по городу – также делают замеры. Подводя итоги, можно сказать уверенно, что это очень эффективно работает, поэтому вы правы, надо внедрять такую систему контроля и в Астане, пришло время, я согласен. С акимом города я переговорю на эту тему, чтобы он изучил опыт Алматы. Как выйду, сразу же, не откладывая в долгий ящик, с ним переговорю", – отметил Ерлан Нысанбаев. 18 ноября 2024 года в ДП Алматы сообщили, что с начала года на экологических постах выявлено более 25 тыс. правонарушений. Общая сумма штрафа составила более 437 млн тенге.

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