Алматы заметает: задержки рейсов и пробки в 9 баллов

С обеда 22 января 2025 года в Алматы начался сильный снегопад. Все, как и прогнозировали синоптики. Непогода внесла существенные корректировки в жизнь города, сообщает Zakon.kz.

К примеру, на 15:00, по данным картографических сервисов, загруженность дорог составляет 9 баллов.

Фото: Zakon.kz

Также табло городского аэропорта указывает на задержки рейсов в ряд казахстанских и зарубежных городов.

Фото: alaport.com

"Все службы аэропорта работают в усиленном режиме, принимая все необходимые меры для минимизации задержек и восстановления нормального хода операций. Введены ограничения по предоставлению услуг по деайсингу в связи с интенсивностью снега". Департамент корпоративных коммуникаций Международного аэропорта Алматы

Тем временем заместитель акима Алматы Бейбут Шаханов заявил, что коммунальные службы города оперативно приступили к расчистке улиц, дорог и тротуаров.

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Работа, по его словам, по уборке снега будет вестись круглосуточно.

"Сегодня в городе и в горных районах началось выпадение снега, которое продлится до двух суток. Общий объем осадков предполагается до 20 мм. Это значительный объем. Основная работа начнется после накопления снега. Мы приступим к расчистке магистральных и центральных улиц, сформируем снежные валы и организуем вывоз снега". Бейбут Шаханов

Он добавил, что общая уборка магистральных улиц продлится до 3 дней, улиц районного значения – до 7 дней.

"Мы понимаем, что снегопад создает временные неудобства для горожан. Просим вас отнестись с пониманием к работе коммунальных служб и оказать содействие: не парковать автомобили у обочин дорог, чтобы техника могла беспрепятственно выполнять свою работу". Бейбут Шаханов

Кроме того, синоптики РГП "Казгидромета" предупреждают, что 23 и 24 января в Алматы ожидается понижение температуры воздуха до -15…-20 градусов.

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Стоит отметить, что непогода разбушевалась и в Астане. Там из-за морозов на дистанционку уже перевели школьников первой и второй смен.

Ранее метеорологи рассказывали, что арктический холод продолжит поступать на территорию Казахстана. По их данным, с 23 по 25 января прогнозируется дальнейшее понижение температуры по всей стране. В центре и на востоке страны похолодает до минус 40 градусов.