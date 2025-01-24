Прокурор запросила 13 лет лишения свободы для офицера, застрелившего срочника в Мангистау
На прениях 24 января 2025 года государственный обвинитель Амангуль Жумагалиева отметила, что 22-летний экс-командир зенитно-артиллерийского взвода Дамир Досов заступил на дежурство, получил пистолет с двумя магазинами патронов. Он зашел в палатку, нецензурно выругался, на глазах других сослуживцев вытащил пистолет, перезарядил, направил на 18-летнего Баркулова и выстрелил в лицо.
"Прошу отнестись критически к показаниям Досова о том, что он совершил преступление неумышленно, так как должен был знать правила обращения с оружием. Свидетели по делу подтвердили, что проводили инструктаж с Досовым", – сказала Амангуль Жумагалиева.
Она попросила суд признать Досова виновным в умышленном убийстве и приговорить к 13 годам лишения свободы.
По ее словам, командир взвода учился в военном вузе, обязан был знать характеристики оружия, не направлять его на других людей, уметь с ним обращаться и пройти обучение стрельбе. Оправдания Досова о том, что он не знал о заряженном пистолете, опровергаются показаниями майора Багдата Майлиева и другими свидетелями.
Отец и мать погибшего солдата попросили в суде возместить им моральный вред за гибель сына в размере 50 млн тенге.
7 сентября 2024 года командир взвода в Актау на территории полигона "Оймаша" произвел выстрел из табельного пистолета ПМ в рядового.