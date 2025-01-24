Казахстанские села проверят на перспективность

Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев на пресс-конференции в правительстве 24 января 2025 года анонсировал мониторинг ситуации в казахстанских селах, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что в Казахстане насчитывается около 6 тыс. сел, и везде наблюдается безработица среди молодежи. Молодые люди, по их данным, вынуждены уезжать на заработки в города. А на фоне отсутствия образования – работать на рынках либо в службе такси. В этой связи представители СМИ поинтересовались, есть ли у Кабмина видение по решению данной проблемы.

"Важный вопрос – ситуацию мы знаем. Мы намерены изменить региональную политику. Есть рабочая группа, участвующие в ней 74 эксперта поедут по регионам в первом квартале текущего года, проведут скрининг и установят специализацию сел: где-то занимаются в основном животноводством, где-то – заготовкой молока и молочной продукции, а где-то – выращиванием овощей и фруктов. И исходя из этого, будет принято решение о мерах поддержки и решения инфраструктурных вопросов. Например, кто-то держит корову, есть пастбища, но нет мест для хранения молока, и мы будем принимать меры для решения этих вопросов", – сказал в ответ Канат Бозумбаев.

Далее, по его словам, во втором квартале планируется утвердить концепцию новой региональной политики.

"Три-четыре госпрограммы есть. Мы, если потребуется, пересмотрим в одну большую программу. Это "Ауыл Аманаты, "Ауыл – ел бесiгi", "С дипломом в село" – пересмотрим и усилим после скрининга и примем необходимые решения", – заверил Канат Бозумбаев.

19 марта 2024 года экс-министр национальной экономики Казахстана Нурлан Байбазаров заявил, что за 10 лет в стране не стало 582 села.

Согласно последним данным Бюро национальной статистики, численность безработных сегодня составила 448,6 тыс. человек, а уровень безработицы в Казахстане – 4,6%.