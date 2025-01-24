Убийство срочника в Мангистау: подсудимый выступил с последним словом

Экс-командир зенитно-артиллерийского взвода войсковой части 25744 регионального командования "Запад" МО Дамир Досов, обвиняемый в умышленном убийстве 18-летнего солдата-срочника Марата Баркулова, выступил с последним словом в суде, передает корреспондент Zakon.kz.

24 января 2025 года в специализированном межрайонном военном суде по уголовным делам Дамир Досов обратился к присутствующим на процессе родителям покойного Марата Баркулова.

"Я понимаю вашу боль и ваши страдания. Как вам нелегко. Я искренне сожалею о случившемся, прошу прощения всем сердцем! С Маратом у меня были хорошие отношения, я ему не отказывал, когда он просил позвонить родителям, так как это – святое. Я с ним ходил в магазин, чтобы он не получал замечания. Иногда он просил личные советы и я ему говорил, как правильно поступить. У меня были хорошие отношения со всеми военнослужащими. Я старался быть полезным для общества и помогать маме, так как рос без отца и единственный ребенок", – сказал Дамир Досов.

Он подчеркнул, что не имел злого умысла и не думал, что может случайно убить человека. На прениях женщины со стороны Досова и Баркулова плакали, сам подсудимый тоже едва сдерживал слезы.

Ранее на прениях государственный обвинитель Амангуль Жумагалиева попросила суд приговорить 22-летнего Досова к 13 годам лишения свободы.

7 сентября 2024 года командир взвода в Актау на территории полигона "Оймаша" произвел выстрел из табельного пистолета ПМ в рядового.