Ждать ли казахстанцам сюрпризов от погоды 26 января

Казахстанские синоптики рассказали, какой будет погода по республике в предстоящее воскресенье, 26 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", антициклон с районов Скандинавии продолжит смещаться через территорию нашей страны, обуславливая погоду преимущественно без осадков.

"На западе, северо-западе и юге Казахстана ожидается туман, в центре, юге, юго-востоке и востоке страны – усиление ветра", – говорится в прогнозе.

О том, какую погоду ожидать жителям Астаны, Алматы и Шымкента с 26 по 28 января 2025 года, можете узнать здесь.