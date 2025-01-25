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Общество

Ждать ли казахстанцам сюрпризов от погоды 26 января

Алматы, Алматы зимой, Алматы зима, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2025 16:16 Фото: pexels
Казахстанские синоптики рассказали, какой будет погода по республике в предстоящее воскресенье, 26 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", антициклон с районов Скандинавии продолжит смещаться через территорию нашей страны, обуславливая погоду преимущественно без осадков.

"На западе, северо-западе и юге Казахстана ожидается туман, в центре, юге, юго-востоке и востоке страны – усиление ветра", – говорится в прогнозе.

О том, какую погоду ожидать жителям Астаны, Алматы и Шымкента с 26 по 28 января 2025 года, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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