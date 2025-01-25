#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
517.84
543.11
5.28
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
517.84
543.11
5.28
Общество

66 аварий произошло с участием электромобилей в Атырау

ДТП с участием электромобилей, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2025 02:40 Фото: pixabay
В 2024 году зарегистрировали 66 ДТП с участием электромобилей на дорогах Атырау. В результате 78 человек получили телесные повреждения, еще шесть человек погибли, сообщает Zakon.kz.

По информации заместителя начальника управления департамента полиции Атырауской области Адильбека Шахметова, водители мопедов и скутеров 1 569 раз нарушили правила дорожного движения.

"Подавляющее большинство водителей привлекли к ответственности за превышение скорости, обгон и проезд на красный сигнал светофора, а также невыполнение требований безопасности. Согласно статистике, за прошлый год на нарушителей составили административные протоколы, 429 мопедов поставили на штрафную стоянку", – сказал Шахметов.

С начала года в Атырауской области происшествий с участием электромобилей не зарегистрировано. По последней информации, в Казахстане стало в 1,6 раза больше электромобилей.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
Суд обязал акима Уральска выплатить компенсацию пострадавшему от паводка
Общество
20:34, 25 января 2025
Суд обязал акима Уральска выплатить компенсацию пострадавшему от паводка
Ждать ли казахстанцам сюрпризов от погоды 26 января
Общество
16:16, 25 января 2025
Ждать ли казахстанцам сюрпризов от погоды 26 января
Что творится с ценами на картофель в Алматы: акимат сделал заявление
Общество
16:08, 25 января 2025
Что творится с ценами на картофель в Алматы: акимат сделал заявление
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: