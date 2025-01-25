66 аварий произошло с участием электромобилей в Атырау
Фото: pixabay
В 2024 году зарегистрировали 66 ДТП с участием электромобилей на дорогах Атырау. В результате 78 человек получили телесные повреждения, еще шесть человек погибли, сообщает Zakon.kz.
По информации заместителя начальника управления департамента полиции Атырауской области Адильбека Шахметова, водители мопедов и скутеров 1 569 раз нарушили правила дорожного движения.
"Подавляющее большинство водителей привлекли к ответственности за превышение скорости, обгон и проезд на красный сигнал светофора, а также невыполнение требований безопасности. Согласно статистике, за прошлый год на нарушителей составили административные протоколы, 429 мопедов поставили на штрафную стоянку", – сказал Шахметов.
С начала года в Атырауской области происшествий с участием электромобилей не зарегистрировано. По последней информации, в Казахстане стало в 1,6 раза больше электромобилей.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript