66 аварий произошло с участием электромобилей в Атырау

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В 2024 году зарегистрировали 66 ДТП с участием электромобилей на дорогах Атырау. В результате 78 человек получили телесные повреждения, еще шесть человек погибли, сообщает Zakon.kz.

По информации заместителя начальника управления департамента полиции Атырауской области Адильбека Шахметова, водители мопедов и скутеров 1 569 раз нарушили правила дорожного движения. "Подавляющее большинство водителей привлекли к ответственности за превышение скорости, обгон и проезд на красный сигнал светофора, а также невыполнение требований безопасности. Согласно статистике, за прошлый год на нарушителей составили административные протоколы, 429 мопедов поставили на штрафную стоянку", – сказал Шахметов. С начала года в Атырауской области происшествий с участием электромобилей не зарегистрировано. По последней информации, в Казахстане стало в 1,6 раза больше электромобилей.



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