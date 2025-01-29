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Общество

В Алматы 30 и 31 января перекроют часть дорог

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, телефон полиции, полиция, ЦОУ, заведенные дела, дело, полицейский, показание, показания, заявление, заявления, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 09:47 Фото: Zakon.kz
Пресс-служба Департамента полиции (ДП) Алматы выступила с важным обращением к жителям и гостям города. Согласно ему, 30-31 января 2025 года в период проведения международного мероприятия в городе будет частично ограничено дорожное движение, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным стражей порядка, на следующих участках возможны корректировки в дорожном движении:

  • ул. Майлина,
  • Кульджинский тракт,
  • ул. Бухтарминская,
  • ВОАД,
  • пр. аль-Фараби,
  • пр. Сейфуллина,
  • пр. Достык,
  • ул. Жарокова.
"Полиция Алматы призывает граждан с пониманием отнестись к временным мерам и во избежание заторных ситуаций заранее корректировать свой маршрут движения".Пресс-служба Департамента полиции Алматы

Ранее уже сообщалось, что Международный форум Digital Almaty 2025 пройдет 31 января-1 февраля в Казахстанском центре делового сотрудничества "Атакент".

Что касается погоды, то в эти дни в городе ожидается небольшое похолодание и снег. С прогнозом синоптиков можно ознакомиться по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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