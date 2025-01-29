В Алматы 30 и 31 января перекроют часть дорог
Фото: Zakon.kz
Пресс-служба Департамента полиции (ДП) Алматы выступила с важным обращением к жителям и гостям города. Согласно ему, 30-31 января 2025 года в период проведения международного мероприятия в городе будет частично ограничено дорожное движение, сообщает Zakon.kz.
Так, по данным стражей порядка, на следующих участках возможны корректировки в дорожном движении:
- ул. Майлина,
- Кульджинский тракт,
- ул. Бухтарминская,
- ВОАД,
- пр. аль-Фараби,
- пр. Сейфуллина,
- пр. Достык,
- ул. Жарокова.
"Полиция Алматы призывает граждан с пониманием отнестись к временным мерам и во избежание заторных ситуаций заранее корректировать свой маршрут движения".Пресс-служба Департамента полиции Алматы
Ранее уже сообщалось, что Международный форум Digital Almaty 2025 пройдет 31 января-1 февраля в Казахстанском центре делового сотрудничества "Атакент".
Что касается погоды, то в эти дни в городе ожидается небольшое похолодание и снег. С прогнозом синоптиков можно ознакомиться по этой ссылке.
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