В Алматы 30 и 31 января перекроют часть дорог

Пресс-служба Департамента полиции (ДП) Алматы выступила с важным обращением к жителям и гостям города. Согласно ему, 30-31 января 2025 года в период проведения международного мероприятия в городе будет частично ограничено дорожное движение, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным стражей порядка, на следующих участках возможны корректировки в дорожном движении:

ул. Майлина,

Кульджинский тракт,

ул. Бухтарминская,

ВОАД,

пр. аль-Фараби,

пр. Сейфуллина,

пр. Достык,

ул. Жарокова.

"Полиция Алматы призывает граждан с пониманием отнестись к временным мерам и во избежание заторных ситуаций заранее корректировать свой маршрут движения". Пресс-служба Департамента полиции Алматы

Ранее уже сообщалось, что Международный форум Digital Almaty 2025 пройдет 31 января-1 февраля в Казахстанском центре делового сотрудничества "Атакент".

Что касается погоды, то в эти дни в городе ожидается небольшое похолодание и снег. С прогнозом синоптиков можно ознакомиться по этой ссылке.