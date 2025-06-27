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Общество

Центр Алматы частично перекроют вечером 27 июня

Монумент Независимости Казахстана, монумент независимости РК, символ независимости, площадь Республики, Золотой Человек, Центральный Государственный музей РК, Алматинская телебашня, телевизионная и радиовещательная башня, Кок-Тобе, Кок Тобе, Алматы, весна в Алматы, лето в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2025 09:08 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Пресс-служба Департамента полиции (ДП) Алматы сегодня, 27 июня 2025 года, выступила с важным обращением к жителям и гостям города. Оно касается временных ограничений движения из-за проводимого фестиваля, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенному заявлению:

"В связи с проведением фестиваля "Полиция – ел қорғаны", приуроченного ко Дню казахстанской полиции, 27 июня в период с 19:00 до 23:00 будет частично ограничено дорожное движение на участке, прилегающем к Дворцу Республики".

Ограничения будут действовать:

  • по проспекту Достык – от улицы Курмангазы до улицы Сатпаева (в обоих направлениях);
  • по проспекту Абая – от проспекта Достык до проспекта Назарбаева (в обоих направлениях).

Стражи порядка также уточнили, что движение будет регулироваться с учетом количества гостей, пришедших на фестиваль, а также в целях обеспечения общественной безопасности.

"Просим водителей заранее планировать маршрут движения и с пониманием отнестись к временным мерам".Пресс-служба ДП Алматы

Ранее алматинцев предупреждали, что 27 июня с 08:00 до 22:00 будет перекрыт участок улицы Желтоксан от улицы Богенбай батыра до улицы Жибек Жолы. Меры связаны с реализацией проекта BRT (Bus Rapid Transit).

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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