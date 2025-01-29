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Общество

Как будут обеспечивать безопасность АЭС в Казахстане

АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность , фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 13:43 Фото: unsplash
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев 29 января 2025 года в Мажилисе озвучил, что для казахстанской АЭС будут использоваться самые современные и безопасные технологии, основанные на "постфукусимских" требованиях, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Саткалиев заявил, что при строительстве атомной станции главный критерий при выборе вендоров – это безопасность.

"Понятно, что другие факторы тоже очень важны: стоимость электроэнергии и сроки строительства. Мы получили достаточно жесткие поручения со стороны главы государства и руководства правительства. Тем не менее, будут использоваться самые современные и безопасные технологии, основанные на "постфукусимских" требованиях. Мы считаем, что атомная станция, которая будет построена в РК, станет самой безопасной и современной, с использованием лучших технологий, доступных в мире на сегодняшний день по всем параметрам", – дополнил он.

Ранее стало известно, что сроки строительства АЭС в Казахстане пересмотрят.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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