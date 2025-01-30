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Общество

Госслужащий из ЗКО отдал свой подарок государству

Госслужащий из ЗКО отдал свой подарок государству, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2025 07:54 Фото: pixabay
В Агентстве по противодействию коррупции сообщили, что госслужащие обязаны сдавать в специальный фонд подарки стоимостью более 5 МРП (19 660 тенге в 2025 году). В 2024 году на учет передали только один подарок, сообщает Zakon.kz.

В департаменте государственного имущества и приватизации ЗКО сообщили, что пограничник отказался от медицинской сумки, подаренной иностранцами во время обучения. Сумку оценили в 196 296 тенге и выставили на торги.

Чиновник может выкупить свой подарок после оценки специальной комиссией. После проведения оценки ему выставляют счет, и подарок становится доступным для выкупа. В состав комиссии входят представители департамента государственного имущества и приватизации, налоговой службы, департамента юстиции, палаты предпринимателей и другие. Если подарок не выкупают, его выставляют на аукцион на сайте e-qazyna.kz.

В ведомстве отметили, что такая практика существует в области уже около 10 лет. Однако с каждым годом подарков сдают меньше. В 2025 году подарков пока никто не сдавал.

Ранее выяснилось, на каком этапе находится строительство новых трех ТЭЦ в Казахстане.

Аксинья Титова
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