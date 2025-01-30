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Общество

Пробки в Алматы достигли 9 баллов

Пробки в Алматы достигли 9 баллов, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2025 18:58 Фото: Zakon.kz
На улицах Алматы образовались многокилометровые пробки. Загруженность движения на 18:58 30 января 2025 года оценивается в 9 баллов. Всему виной послужил снегопад, сообщает Zakon.kz.

С перерывами снег начал идти в городе с утра. Так, уточнили в акимате, осадки ожидаются до ночи на 1 февраля. По прогнозам РГП "Казгидромет", количество выпавших осадков может достичь 8-9 мм.

Фото: Zakon.kz

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Также жителей и гостей города уже призвали быть внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и учитывать погодные условия при планировании поездок.

В дополнении Международный аэропорт Алматы сообщил, что в связи с ухудшением погодных условий производственные службы аэропорта работают в усиленном режиме.

Кроме того, 30-31 января 2025 года в период проведения международного мероприятия в городе будет частично ограничено дорожное движение. Об этом заранее предупреждали в полиции.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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