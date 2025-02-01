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Общество

Вся семья погибла в пожаре: "человек в маске" подарил квартиру подростку из СКО

Вся семья погибла в пожаре: &quot;Человек в маске&quot; подарил квартиру подростку из СКО, фото - Новости Zakon.kz от 01.02.2025 11:37 Фото: скриншот из видео
Казахстанский Робин Гуд под маской добра помог 16-летнему Станиславу, который потерял в пожаре отца, троих сестер и младшего брата, сообщает Zakon.kz.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, дом полностью охватило огнем, в результате чего произошло обрушение кровли и потолочного перекрытия.

"Четыре дня назад при пожаре моя семья погибла: отец, три сестры и брат. Во время пожара я находился в городе в общежитии. Причина пожара пока не известна, но утверждают, что было замыкание проводки, был угарный газ. Отцу было 40 лет, старшей сестре – 18, еще одной сестре – 13, братишке –10 и самой младшей – семь", – рассказал юноша.

По словам Станислава, семь лет назад не стало его мамы, а у него проблемы со зрением.

"Была мечта забрать брата и сестер в город учиться. Теперь у меня нет такой возможности. Сейчас я чувствую себя одиноким и не знаю, что дальше делать", – признался сирота.

"Человек в маске" отметил, что его боль невозможно представить, однако он теперь не один.

"Мы можем вместе пройти через это. Тебе теперь не придется беспокоиться о затратах на образование, также ты получишь лечение, и ты обладатель квартиры", – заявил благотворитель.

Известно, что опекуном студента стала бабушка.

Одно благое дело за другим. Казахстанский Робин Гуд анонимно помогает нуждающимся. Однако его доброта вызывает не только восхищение, но и много вопросов. Корреспондент Zakon.kz попытался снять маску с загадочного незнакомца и узнать, кто он на самом деле.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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