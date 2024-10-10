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Законодательство РК

В Актобе вынесли приговор бывшему полицейскому, по вине которого погибла его семья

В Актобе вынесли приговор бывшему полицейскому, по вине которого погибла его семья, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 22:37 Фото: Zakon.kz
10 октября в Актобе огласили приговор 28-летнему водителю, который потерял в аварии своих родных. В результате ДТП скончались его 50-летние родители, младший брат и двое племянников, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, трагедия произошла в конце августа. 28-летний Ильяс Кыдыров на своем легковом автомобиле вез домой в Уил из Актобе 50-летних родителей, младшего брата и двоих племянников. По пути выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с большегрузом. Все пассажиры погибли.

На момент аварии подсудимый работал в полиции. Его руководство для профилактики нарушений правил на дороге решило пригласить на оглашение приговора коллег Кыдырова. 18 сотрудников в служебной форме слушали последнее слово подсудимого. Впрочем, мужчина был краток и только попросил не лишать свободы.

"Брат его простил. Просил не лишать свободы. Мой подзащитный тоже полностью признал вину, раскаялся. Все они друг другу родственники. И так лишились родителей. Не понимаю, зачем нужно было приглашать его бывших коллег. Это ведь произошло по неосторожности. Мы все садимся за руль, все водим машину. Никто ни от чего не застрахован". Адвокат подсудимого Габит Рустемов

Известно, что обвинение запрашивало для Кыдырова пять лет. Это минимальное наказание по данной статье – "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". И суд с этим тоже согласился.

"Признать Кыдырова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 345 УК РК. И назначить наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. А также лишить права управления транспортными средствами сроком на семь лет", – прочитал приговор судья.

Будет ли обжаловать приговор Кыдыров, неизвестно. В случае вступления приговора в законную силу, отбывать пятилетний срок он будет в колонии минимальной безопасности.

Ранее сообщалось, что серьезная авария с полицейским автобусом произошла в центре Алматы.

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