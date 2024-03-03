Жителей Семея просят запастись водой: в городе частично отключат водоснабжение
Фото: Zakon.kz
3 марта с 13:00 в Семее будет приостановлено водоснабжение по нескольким адресам, сообщает Zakon.kz.
Причина отключения воды – авария на водоводе 200 мм диаметром по адресу Посмакова, 47, сообщили в акимате города.
Водоснабжение отключат: по улице Посмакова, Ибраева, Богенбай батыра, Дулатова, Найманбаева, а также по адресам: Посмакова, 67, 96, Панфилова, 80А, 80Б, 80В.
"Просим жителей запастись водой. Работы будут проводить 3 марта с 13:00 до полного устранения", – говорится в сообщении.
Для устранения внештатной ситуации будет задействовано 6 единиц техники и 8 работников. ГКП "Семей Водоканал" приносит извинения за доставленные неудобства.
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