Жителей Семея просят запастись водой: в городе частично отключат водоснабжение

3 марта с 13:00 в Семее будет приостановлено водоснабжение по нескольким адресам, сообщает Zakon.kz.

Причина отключения воды – авария на водоводе 200 мм диаметром по адресу Посмакова, 47, сообщили в акимате города.

Водоснабжение отключат: по улице Посмакова, Ибраева, Богенбай батыра, Дулатова, Найманбаева, а также по адресам: Посмакова, 67, 96, Панфилова, 80А, 80Б, 80В.

"Просим жителей запастись водой. Работы будут проводить 3 марта с 13:00 до полного устранения", – говорится в сообщении.

Для устранения внештатной ситуации будет задействовано 6 единиц техники и 8 работников. ГКП "Семей Водоканал" приносит извинения за доставленные неудобства.

В Павлодарской области завершили работы по устранению повреждения на трубопроводе в Майкине. Работы длились 10 дней.

