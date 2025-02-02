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Общество

Временное ограничение на проезд ввели в регионе Казахстана

Фуры, фура, грузовые машины, грузовая машина, грузовик, грузовики, перевозка груза, груз, грузовая машинам грузовые машины, грузоперевозки, грузовые перевозки, трасса, дорога, фото - Новости Zakon.kz от 03.02.2025 03:10 Фото: unsplash
Водителям грузового транспорта запретили передвигаться на одной из трасс Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По сообщению АОФ АО НК "КазАвтоЖол", 3 февраля 2025 года с 01:10 в Жамбылской области закрыли дорогу для передвижения грузового транспорта.

Фото: ДЧС Алматинской области

Причиной этому стала непогода. Это сделано для того, чтобы избежать скопления транспортных средств.

Речь идет об автодороге республиканского значения: KAZ 06 "Алматы-Тараз-Шымкент-Кызылорда-Актобе" 59 –143 км (Жанакурлыс – граница Жамбылской области).

Ранее выяснилось, что трое жителей Улытауской области застряли в степи в непогоду.

Аксинья Титова
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