Адвокат семьи Нукеновых экстренно обратилась к женщинам Казахстана

4 февраля прошел Всемирный день борьбы с раком. Именно в этот день, адвокат Жанна Уразбахова закончила свой ежегодный чек-ап. В нем она представила цифры по заболеваемости и смертности от онкозаболеваний среди женщин, сообщает Zakon.kz.

По данным, которые представила адвокат, в 2024 году, у 5600 женщин Казахстана выявили рак молочной железы. Это один из самых коварных видов рака, почти не имеющих симптомов, пока он не переходит на 3 стадию. В это время метастазы уже распространяются на другие органы.

Кроме того, онкологи выявили у 1237 женщин – рак яичников. Рак тела матки обнаружили у 1321 женщин.

"Рак шейки матки выявили у – 1921 женщины, а ведь от рака шейки матки, есть вакцина, которая на 90% снижает риск заболеваемости. В прошлом году, в Казахстане начали бесплатно прививать девочек от 11 до 13 лет от ВПЧ, однако только 13% девочек этого возраста были привиты. Эта вакцина, которую нужно поставить до полового дебюта, и она можно спасти тысячи женщин, от самого коварного вида рака, снизив на 90% риск заболеваемости", – рассказала Жанна Уразбахова.

Она напомнила, что рак легких и у мужчин, и у женщины, находится на первом месте и привела статистику смертности: От рака молочной железы умерли 1033 женщины.От рака шейки матки: 468 женщины. От рака яичников: 488 женщины.От рака тела матки: 218 женщины.

"Все эти женщины, чьи-то матери, жены, дочери. Они мечтали жить, путешествовать, увидеть свадьбу свих детей, понянчить внуков. Просто жить, жить ту жизнь, которой у них уже никогда не будет", – с грустью сказала адвокат.

Она напомнила, что в Казахстане есть весь спектр диагностических, лечебных процедур, и химотаргетная терапия, которые осуществляются бесплатно. Адвокат призвала женщин отложить свои дела, заботу о близких и, наконец, позаботиться о себе, пройдя обследование.

Ранее во Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями корреспондент Zakon.kz побеседовал с председателем правления Национального научного онкологического центра д.м.н. Жандосом Конысовичем Буркитбаевым.

