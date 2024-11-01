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Адвокат семьи Нукеновых получила госмедаль "Ерең еңбегі үшін"

адвоката семьи Нукеновых наградили госмедалью, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 23:22 Фото: Instagram/advokatzhanna
Адвокат Жанна Уразбахова ко Дню Республики Казахстан 16 октября 2024 года получила государственную медаль "Ерең еңбегі үшін", сообщает Zakon.kz.

Об этом она рассказала в Instagram.

"В связи с моим нахождением в США, я не смогла вовремя ее получить, и вот сегодня меня официально наградили. Год назад, моя родная коллегия адвокатов уже награждала меня медалью за профессионализм. Мне очень хочется верить, что моя работа действительно приносит пользу нашему обществу и стране. Я не хочу останавливаться на достигнутом, и стремлюсь, чтобы наше общество действительно процветало в правовом государстве", – подписала пост адвокат.

Напомним, что Уразбахова представляла интересы семьи Нукеновых в нашумевшем деле об убийстве Салтанат экс-министром Куандыком Бишимбаевым.

13 мая 2024 года Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы, а Бахытжана Байжанова – к четырем годам лишения свободы.

24 октября 2024 года стало известно, что прокуроры по делу Бишимбаева – Айжан Аймаганова и Саяхат Нурбеков – получили государственные награды. Позже награду получила судья по делу Бишимбаева.

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