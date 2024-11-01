Адвокат семьи Нукеновых получила госмедаль "Ерең еңбегі үшін"

Адвокат Жанна Уразбахова ко Дню Республики Казахстан 16 октября 2024 года получила государственную медаль "Ерең еңбегі үшін", сообщает Zakon.kz.

Об этом она рассказала в Instagram.

"В связи с моим нахождением в США, я не смогла вовремя ее получить, и вот сегодня меня официально наградили. Год назад, моя родная коллегия адвокатов уже награждала меня медалью за профессионализм. Мне очень хочется верить, что моя работа действительно приносит пользу нашему обществу и стране. Я не хочу останавливаться на достигнутом, и стремлюсь, чтобы наше общество действительно процветало в правовом государстве", – подписала пост адвокат.

Напомним, что Уразбахова представляла интересы семьи Нукеновых в нашумевшем деле об убийстве Салтанат экс-министром Куандыком Бишимбаевым.

13 мая 2024 года Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы, а Бахытжана Байжанова – к четырем годам лишения свободы.



24 октября 2024 года стало известно, что прокуроры по делу Бишимбаева – Айжан Аймаганова и Саяхат Нурбеков – получили государственные награды. Позже награду получила судья по делу Бишимбаева.