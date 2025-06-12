Новая схема с кодом 1414: жители Астаны снова под угрозой обмана

АО "Астана-РЭК" сегодня, 12 июня 2025 года, выступило с важным обращением. В нем говорится об участившихся случаях мошенничества. Специалисты настоятельно просят оставаться бдительными и беречь свои данные, сообщает Zakon.kz.

Известно, что аферисты представляются сотрудниками АО "Астана-РЭК" и под предлогом замены счетчика просят прислать код, пришедший с номера 1414.

"Ни в коем случае не передавайте этот код!" Пресс-служба АО "Астана-РЭК"

Также сказано, что электросетевая компания никогда не требует отправки кодов при замене приборов учета электроэнергии.

Если кто-то все же столкнулся с подобной ситуацией, необходимо обратиться:

в службу безопасности по телефону 620 392;

в службу АСКУЭ по телефону 578-288, 578-290.

Также можно связаться с работниками сервис-центров по указанным ниже телефонам:

571 383, район Сарыарқа, ул. Е-882, 3А;

620 417, район Нұра, ул. Домалак ана, 9;

579 546, район Алматы, пр. Кабанбай батыра, 4/2;

576 593, район Байқоңыр, пр. Абая, 80;

578 298, район Есіл, ул. Сауран, 7б.

Материал по теме Казахстанцев предупредили о новых схемах мошенничества

Не так давно мы рассказывали, что в полицию Астаны обратилась жительница города, которая пожаловалась на обман и потерю денег. Заявительница рассказала, что ей пообещали помочь с оформлением мультивизы в США и вида на жительство в Испании.