Новая схема с кодом 1414: жители Астаны снова под угрозой обмана
Фото: pexels
АО "Астана-РЭК" сегодня, 12 июня 2025 года, выступило с важным обращением. В нем говорится об участившихся случаях мошенничества. Специалисты настоятельно просят оставаться бдительными и беречь свои данные, сообщает Zakon.kz.
Известно, что аферисты представляются сотрудниками АО "Астана-РЭК" и под предлогом замены счетчика просят прислать код, пришедший с номера 1414.
"Ни в коем случае не передавайте этот код!" Пресс-служба АО "Астана-РЭК"
Также сказано, что электросетевая компания никогда не требует отправки кодов при замене приборов учета электроэнергии.
Если кто-то все же столкнулся с подобной ситуацией, необходимо обратиться:
- в службу безопасности по телефону 620 392;
- в службу АСКУЭ по телефону 578-288, 578-290.
Также можно связаться с работниками сервис-центров по указанным ниже телефонам:
- 571 383, район Сарыарқа, ул. Е-882, 3А;
- 620 417, район Нұра, ул. Домалак ана, 9;
- 579 546, район Алматы, пр. Кабанбай батыра, 4/2;
- 576 593, район Байқоңыр, пр. Абая, 80;
- 578 298, район Есіл, ул. Сауран, 7б.
Материал по теме
Казахстанцев предупредили о новых схемах мошенничества
Не так давно мы рассказывали, что в полицию Астаны обратилась жительница города, которая пожаловалась на обман и потерю денег. Заявительница рассказала, что ей пообещали помочь с оформлением мультивизы в США и вида на жительство в Испании.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript