Где и когда в Алматы появятся еще две парковые зоны

Аким Алматы Ерболат Досаев в ходе встречи с населением Жетысуского района сегодня, 13 февраля 2025 года, выступил с хорошей новостью для жителей города. По словам градоначальника, в городе появятся две новые парковые зоны, сообщает Zakon.kz.

Так, Досаев уточнил:

"В июне 2025 года начнутся работы по благоустройству 12 га набережной в микрорайоне Кемел, а в сентябре – проект по благоустройству 10 га парковой зоны в микрорайоне "Айнабулак".

Также он напомнил, что в 2024 году в Жетысуском районе были созданы три новые парково-набережные зоны вдоль реки Есентай общей площадью 24,6 га, в микрорайонах Кокмайса, Кокжиек и вдоль улицы Самырсын.

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Днем ранее, 12 февраля, стало известно, что в Алматы в рамках республиканского проекта по реновации на ремонт закрывают школу-гимназию №30 в Медеуском районе. Действующее здание школы, построенное 46 лет назад, не проходило капитальный ремонт с момента открытия.