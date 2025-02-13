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Экономика и бизнес

Шашлычные заведения Алматы будут контролировать по-новому: Досаев назвал причину

Шашлычные заведения Алматы будут контролировать по-новому: Досаев назвал причину, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2025 12:08 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Аким Алматы Ерболат Досаев сегодня, 13 февраля 2025 года, на встрече с населением Жетысуского района прокомментировал жалобу жительницы, касающуюся работы шашлычных заведений по городу, сообщает Zakon.kz.

Как отметил глава южной столицы, в марте этого года в маслихат будут внесены Правила охраны атмосферного воздуха Алматы, которые включают требования по установке гидрофильтров и меры контроля.

"В прошлом году мы предложили инициативу, которая была поддержана. В рамках изменений законодательства мы выносим в маслихат данные правила. Если они будут приняты, у нас появятся необходимые инструменты для начала работы. Как я уже говорил, мы не можем вмешиваться в деятельность предпринимателей без законных оснований. Теперь, если нормы будут закреплены, мы сможем действовать в соответствии с ними", – подчеркнул Ерболат Досаев.

В свою очередь жительница района предложила перевести работу шашлычных заведений с гидрофильтров на газ.

"Это второй этап работы. Главное, что на данный момент идут изменения в регулировании деятельности шашлычных заведений. Вопрос о переходе на газ мы будем обсуждать позже. К этому вопросу я подключу акимов районов, которые будут контролировать работу фильтров в этих заведениях", – добавил аким мегаполиса.

Ранее Ерболат Досаев назвал сроки завершения строительства транспортной развязки на Сейфуллина – Жансугурова. Также он пригрозил собственникам Алматинского ипподрома и ответил на жалобы о подскочивших счетах за комуслуги. Вместе с тем аким Алматы анонсировал появление в городе двух новых парковых зон.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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