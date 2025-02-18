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Общество

МИД дал рекомендации казахстанцам, проживающим в США нелегально

Министерство иностранных дел Республики Казахстан, МИД РК, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2025 17:51 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Казахстана Айбек Смадияров 18 февраля 2025 года в кулуарах ведомства озвучил, что делать нашим гражданам, которые нелегально находятся в США, передает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, около 3600 казахстанцев, которые находятся на территории США, состоят на консульском учете.

"Они встали на официальный учет, и мы знаем об их существовании и пребывании на территории США, у них с документами все в порядке. А нелегалы находятся там нелегально, если рассуждать логически. Естественно, точное количество назвать мы не можем. По нашим примерным подсчетам, их может быть от сотни до нескольких тысяч", – сказал Айбек Смадияров.

С его слов, процесс депортации – это ежедневная рутинная задача миграционных служб любого государства.

"Депортация происходит практически ежедневно. Если человек нарушил миграционное законодательство, он подлежит депортации. Поэтому не стоит делать из этого что-то грандиозное. Нашим гражданам, которые хотят попасть в США нелегально, рекомендую подать документы на визу и законно туда въехать. Что касается политики новой администрации президента США, там идет ужесточение. Мы уже неоднократно предупреждали наших граждан: согласно новым правилам, если казахстанец или гражданин любой другой страны, находящийся в США нелегально, попадет в руки миграционной полиции, он подлежит автоматической депортации и получит запрет на въезд", – рассказал Айбек Смадияров.

Официальный представитель МИД порекомендовал тем, кто находится в США нелегально, самостоятельно покинуть страну и оформить документы – либо на грин-карту, либо на визу.

Ранее в министерстве прокомментировали информацию о том, что США депортируют 369 казахстанцев из-за политики Трампа.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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