Резонансное дело о смертельной драке у ночного бара пересмотрели в Павлодаре

21-летнего павлодарца, обвиняемого в смертельной драке освободили в зале суда 19 февраля, сообщает Zakon.kz.

Его обвиняли в гибели незнакомца, напавшего на него с ножом, передает "Astana TV". Суд первой инстанции приговорил парня к четырем с половиной годам лишения свободы, но апелляция сократила срок до одного года. Поскольку обвиняемый провел под стражей шесть месяцев, а в СИЗО день считается за два, его освободили в зале суда.

"С учетом зачета наказания Кусаина считать отбывшим наказание и освободить его от наказания. Меру пресечения в вид содержания под стражей, примененную в отношении Кусаина отменить. Немедленно освободить его из под стражи в зале суда", – объявил председатель судебной коллегии по уголовным делам Павлодарского областного суда Мурат Солтыбаев.

На днях другой житель Павлодара заранее спланировал и заказал убийство бывшей жены.