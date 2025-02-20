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Общество

Резонансное дело о смертельной драке у ночного бара пересмотрели в Павлодаре

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2025 06:06 Фото: Zakon.kz
21-летнего павлодарца, обвиняемого в смертельной драке освободили в зале суда 19 февраля, сообщает Zakon.kz.

Его обвиняли в гибели незнакомца, напавшего на него с ножом, передает "Astana TV". Суд первой инстанции приговорил парня к четырем с половиной годам лишения свободы, но апелляция сократила срок до одного года. Поскольку обвиняемый провел под стражей шесть месяцев, а в СИЗО день считается за два, его освободили в зале суда.

"С учетом зачета наказания Кусаина считать отбывшим наказание и освободить его от наказания. Меру пресечения в вид содержания под стражей, примененную в отношении Кусаина отменить. Немедленно освободить его из под стражи в зале суда", – объявил председатель судебной коллегии по уголовным делам Павлодарского областного суда Мурат Солтыбаев.

На днях другой житель Павлодара заранее спланировал и заказал убийство бывшей жены.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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