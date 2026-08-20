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Общество

Дело о смертельной драке у популярного бара в Алматы дошло до высшего суда

кассационный суд, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 14:50 Фото: Кассационный суд/сгенерировано ИИ
В 2025 году в баре в Алматы произошла смертельная драка. Виновного осудили на 16 лет, а позже снизили срок на 14 лет. В Кассационном суде по уголовным делам оценили справедливость приговора, сообщает Zakon.kz.

Как установлено в суде, 11 января 2025 года в баре "Пинта" осужденный сидел в компании за одним столом с потерпевшим. Последний сделал осужденному замечание по поводу его поведения в отношении одной из посетительниц. В результате между ними возник конфликт, который продолжился на улице и перерос в драку. Потерпевший несколько раз ударил оппонента и тот схватился за нож, нанеся ему два удара. Мужчина скончался.

"Исследование кассационной инстанцией доказательств и видеозаписей подтвердило, что конфликт возник на почве внезапно возникших неприязненных отношений, а не из хулиганских побуждений. Инициатором драки явился потерпевший Н., применивший физическую силу к Р. и продолживший идти за уходящим в здание Р. Ответные действия Р. были вызваны именно этим конкретным конфликтом", – указали в суде.

Поэтому апелляционная инстанция исключила "из хулиганских побуждений" из квалификации действий осужденного и изменила на умышленное причинение смерти человеку. Кассационная инстанция признала обоснованным это решение и правомерным снижение осужденному срока с 16 до 14 лет лишения свободы.

В Астане рассматривали в суде похожий случай. Двое посетителей посетителей ночного заведения избили мужчину, который в итоге скончался. Им дали 9 и 8,5 лет лишения свободы.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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