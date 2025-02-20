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Общество

В КГД высказались о списке "блогеров-должников"

Мобильная связь, мобильный интернет, сотовая связь, телефон в руках, социальные сети, звонки , фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2025 11:58 Фото: pexels
В последнее время в казахстанском обществе активно обсуждают блогеров, которые получили уведомления от налоговой по поводу занижения доходов. В соцсетях даже появился список якобы должников, о котором высказались в Комитете государственных доходов МФ РК, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе 20 февраля 2025 года заявили, что КГД не давал никакого списка.

"Список, распространяемый в соцсетях, не является актом органа госдоходов, в рамках которого осуществляется налоговый контроль", – сказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе комитета.

Ранее в соцсетях некоторые блогеры недоумевали по поводу полученных уведомлений от КГД по поводу занижения ими полученных доходов и неуплаты налогов. 18 февраля 2025 года в КГД сообщили, что по итогам сопоставления данных, полученных из различных источников информации, со сведениями представленных налоговых деклараций установлены расхождения по 594 лицам на 53,3 млрд тенге.

"В результате с 13 по 14 февраля текущего года направлены уведомления камерального контроля по нарушению "занижение доходов". Для исполнения уведомления необходимо представить дополнительную налоговую отчетность с уплатой самостоятельно начисленных налогов, либо в случае несогласия – представить пояснение", – рассказали в комитете.

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, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2025 11:58
Занизили доходы: грозит ли блогерам уголовная ответственность за неуплату налогов
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Срок исполнения уведомления составляет 30 рабочих дней.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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