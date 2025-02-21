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Общество

Безопасность на опасных производствах: новые меры анонсировало правительство Казахстана

Безопасность на опасных производствах: новые меры анонсировало правительство Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 21.02.2025 10:44 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов провел рабочее совещание о реализации поручений главы государства по вопросам обеспечения безопасности граждан, задействованных на опасных производствах. Об этом Zakon.kz 21 февраля 2025 года рассказали в пресс-службе правительства.

Министры по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов, промышленности и строительства Канат Шарлапаев доложили о проводимой работе в сфере безопасности труда и новых подходах. Участие в совещании также приняли министры труда и социальной защиты населения, а также цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

"В рамках Концепции промышленной безопасности будут пересмотрены нормативно-правовые акты с учетом цифровизации объектов, усилены требования к объектам по обеспечению промышленной безопасности, развитию науки и созданию соответствующих центров, а также повышению кадрового потенциала и правового статуса государственного инспектора труда", – говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

В настоящее время уже пересматриваются отдельные требования по промышленной безопасности.

Так, в рамках законопроекта по гражданской защите ужесточаются требования к аварийно-спасательным службам, усиливаются нормативы по производственному контролю, а также предусмотрены новые обязанности владельцев опасных производственных объектов по обновлению и модернизации оборудования.

Кроме того, планируется запуск информационной системы "Е-КПБ", которая позволит создать паспорта объектов промышленной безопасности, автоматизировать учет аварий и другие процессы.

Особое внимание премьер-министр уделил механизму контроля в сфере промышленной безопасности. МЧС совместно с МПС и МТСЗН поручено по итогам ревизии внести предложения по усилению ответственности владельцев и руководителей промышленных объектов за обеспечение безопасных условий труда.

Министерству промышленности совместно с министерствами по чрезвычайным ситуациям, экологии и природных ресурсов нужно провести анализ и взять на контроль планы горных работ недропользователей на предмет своевременного финансирования мероприятий промышленной безопасности.

Министерствам промышленности, по чрезвычайным ситуациям необходимо выработать нормативы проведения заблаговременной дегазации шахт для снижения рисков, связанных с выбросами газов.

МЦРИАП совместно с отечественными IT-специалистами поручено выработать новые решения по обеспечению промышленной безопасности.

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