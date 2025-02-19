Трагедия на руднике в Улытау: названа предварительная причина

Вице-премьер Канат Бозумбаев 19 февраля на заседании правительства озвучил, что созданы две специальные подкомиссии, чтобы выяснить точные причины аварии на руднике "Жомарт" корпорации "Казахмыс", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Премьер-министр РК Олжас Беткенов принес свои соболезнования семьям погибших шахтеров, а также заявил, что им будет оказана помощь. Он подчеркнул, что по поручению главы государства создана Правительственная комиссия по расследованию причин ЧП и устранению последствий.

Вице-премьер Канат Бозумбаев рассказал, что в результате аварии погибли семь человек, 402 человека эвакуировались самостоятельно.

"На месте аварии Министерством по ЧС развернут оперативный штаб. По данному факту начато досудебное расследование. По предварительным данным, на шахте произошел взрыв природного газа. Совместно с членами комиссии осмотрено место аварии и проведена встреча с семьями погибших. Также созданы две специальные подкомиссии: одна должна выяснить причины возникновения аварии, а вторая – выявить, какие были нарушения техники безопасности. Данные подкомиссии должны завершить свою работу в течение 10 дней. В настоящее время работа на шахте приостановлена. Также планируется провести соответствующие экспертизы: судебно-медицинскую и пожарно-взрывотехническую", – озвучил он.

Ранее сообщалось, какие пособия выплатят семьям шахтеров, погибших в области Улытау.

17 февраля 2025 года в области Улытау на руднике "Жомарт" корпорации "Казахмыс" произошло обрушение горной массы. Ночью 18 февраля были обнаружены тела шести работников рудника "Жомарт". Позже найдено тело еще одного шахтера.

По данному факту возбуждено дело по ч. 3 ст. 277 "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ" УК РК.

Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким рабочих, погибших в результате обрушения горной массы на руднике в области Улытау.

18 февраля появились фотографии погибших шахтеров.